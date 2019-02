‚Může kdykoli vyletět do povětří.‘ Afghánskou vesnici vybudovali ze sovětských raket, slouží i jako trámky

Sovětská vojska se sice stáhla z Afghánistánu před 30 lety, ale šrámy z této války jsou patrné dodnes. Někde více než jinde. Na severu země je dokonce vesnice, pro jejíž stavbu využili místní nevybuchlé dělostřelecké rakety. Důvodem je nedostatek peněz a stavebního materiálu. „Vesnice může kdykoliv vyletět do povětří,“ uvádí stanice BBC v reportáži, kterou o vsi Kezelabád natočila. Kábul 22:30 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničená sovětská vojenská technika na vrakovišti severně od Kábulu na snímku z roku 2014 | Foto: Omar Sobhani | Zdroj: Reuters

Rakety, které sovětští vojáci nestačili odpálit z raketometů Grad, slouží ve vsi jako trámy ve sklepech a podkrovích, lávkách a můstcích, anebo i jako sloupy ve vinohradech. Ve vsi bylo takto využito na 400 raket.

„Jedna, dvě, tři čtyři… sedm raket celkově,“ počítá na stropě jeden z obyvatelů vesnice nevybuchlou munici. „Sedm. To je váš sklad na jídlo, který chrání ruské rakety. Jak bezpečné to je?“ pokládá řečnickou otázku reportér BBC.

Rakety jako trámy

Dalším obyvatelem je Izatulláh, jehož rodině rakety taktéž posloužily jako trámky. „Byl jsem náctiletý, když jsme sem rakety přinesli. Když jsme je tehdy pokládali, byl to okamžik strachu a nebezpečí,“ říká.

Místní po válce neměli žádné peníze, a tak se staly rakety zkrátka levným stavebním materiálem. Náhodný návštěvník vesnice ale na nevybuchlé rakety upozornil vládu a ta vyslala ženisty, aby stovky kilogramů výbušnin zneškodnili.

„V jednom domu jsme našli 26 raket. To je 1,200 kilogramů TNT. Pokud by vybuchly, celá vesnice by byla zničena,“ říká Abdul Rahman, jeden z ženistů. Poté, co je vyprostí ze zdí či stropů, odváží je do neobydlených končin, kde je zničí kontrolovanou explozí.

Sovětská vojska vtrhla do Afghánistánu na konci roku 1979 ve snaze udržet u moci prosovětský režim. Vojenské dobrodružství skončilo po necelých deseti letech odsunem sovětských vojsk, který byl ukončen 15. února 1989.

Bojové ztráty Moskva dlouho tajila, až za reformního režimu Michaila Gorbačova bylo oznámeno, že tažení si na straně SSSR vyžádalo přes 15 tisíc mrtvých. Během deseti let bojovalo v Afghánistánu 620 tisíc sovětských vojáků a miliony Afghánců uprchly do zahraničí.