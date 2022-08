Current map of the situation in Afghanistan as of 06/09/2021. ~ Green (Northern Resistance) ~ Black (Taliban) ~ Red (Contested) ~ Yellow squares (Isis presence) Latest map will always be pinned

Jak se hnutí dostalo do čela? Když v srpnu loňského roku finišovalo ohlášené stahování vojáků Spojených států a jejich spojenců, přešel Tálibán do mohutné ofenzívy a převzal kontrolu nad zemí, kterou spravoval už v letech 1996 až 2001. Úspěšné dokončení mise se datuje k jejich vstupu do hlavního města Kábulu . Jak hnutí postupovalo od dubna do srpna, ukazuje grafika agentury AFP.

Co slíbil a dodržel, bylo již dříve zmíněné vyhnání „okupantů“. „V afghánském tisku se v této souvislosti mluví především o amerických silách. Přestože my víme, že to nebyli pouze Američané. Je to věc, za kterou Tálibán bojoval už od svého pádu (v nultých letech, pozn. red.) a je to něco, co se mu nyní podařilo,“ doplnil pro iROZHLAS.cz Horák.

Avizovaným krokem, který hnutí převedlo v praxi, bylo sblížení islámského a afghánského práva. Expert zabývající se střední Asií se v této souvislosti odvolal na znovu zprovoznění „ministerstva ctnosti“, které projednává právě tuto problematiku. „Existují další úřady, které dohlížejí na dodržování islámského práva,“ dodal.

Rozdíl oproti minulé tálibánské vládě je pak patrný především ve vnější zahraniční politice. Na domácí scéně je to patrné méně, a to i přestože ideologie zůstala, nastalo však její umírnění. Napomáhá tomu také fakt, že politické špičky jsou veskrze stabilní. „Kádrový stav tálibánského vedení je prakticky totožný s tím, jak jsme ho měli možnost poznat během loňského roku. V tomto ohledu je poměrně konzistentní. Klíčové posty jsou obsazeny stejnými lidmi,“ upozornil expert u Karlovy univerzity.

Rok úřadující vedení Afghánistánu má ale jiný problém: formálně je nikdo neuznává. Pokud by se tak stalo, dopomohlo by mu to k zisku křesla v Organizaci spojených národů (OSN), což je jednou politických priorit vedení. Jedná svým způsobem o neúspěch oproti situaci v 90. letech, kdy byla vláda uznána třemi státy – Pákistánem, Spojenými arabskými emiráty a Saúdskou Arábií.

Na druhou stranu se Tálibánci účastní celé řady mezinárodních fór a setkání. Naposledy byli v Taškentu na mezinárodní konferenci. Do země naopak přijíždí delegace, třeba z Pákistánu, Číny nebo Ruska. „Okolí vnímá Tálibán už nejen jako teroristickou hrozbu, ale také jako skupinu, se kterou je potřeba počítat a jednat,“ soudí Horák.

Finance

Hnacím motorem, proč jednat s kapacitami ze zahraničí, je vidina přílivu investic. Ty by Afghánistán potřeboval kvůli ekonomické vzpruze. V dobré kondici nebyla ekonomika ani před převzetí moci Tálibánem, a to přesto, že se od invaze v roce 2001, za vydatné západní pomoci, pomalu zlepšovala. V posledních letech byla ovlivněná častými suchy v zemi a – stejně jako ekonomiky po celém světě – pandemií koronaviru.

Významnou, a sice negativní roli sehrály postupný odchod spojeneckých vojsk, což znamenalo odliv byznysových příležitostí a pracovních míst navázaných na pobyt armád, a rychlý postup Tálibánu zemí, který odrazoval zahraniční investory.