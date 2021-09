Ani republika, ani emirát. Afghánistán povede nejvyšší velitel Tálibánu mulla Achúndzáda

Hnutí Tálibán sice ovládlo většinu Afghánistánu a dobylo hlavní město Kábul už v polovině srpna, zatím ale není známé budoucí uspořádání moci v zemi. To by se mělo brzy změnit. Radikální hnutí totiž oznámilo, že dokončuje jednání o vládě a brzy zveřejní její členy. Praha 9:21 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Delegáti islamistického hnutí Tálibán při jednání s afghánskou vládou | Foto: Ibrahem Alomari | Zdroj: Reuters

Už dříve vedení Tálibánu oznámilo, že pro demokracii v zemi není místo. Země by neměla být ani republika, ani emirát. V čele zřízení bude mulla Hajbatulláh Achúndzáda, nejvyšší velitel Tálibánu. Vyplývá to z rozhovorů afghánského serveru TOLOnews s představiteli Tálibánu.

Achúndzáda nebude prezidentem, ale vůdcem země - podobně jako je to v Íránu. Jeho pravomocím by pak měl podléhat předseda vlády nebo prezident.

Na regionální úrovni pak Tálibán jmenuje guvernéry, policejní šéfy a velitele pro jednotlivé provincie a okresy. Islámský emirát je podle jednoho z členů hnutí Abdula Hanana Haqqaniho aktivní v každé z provincií Afghánistánu, kterých je 34.

Podle jednoho z představitelů Tálibánu Inayatulhaqua Yasini by se na inkluzivní vládě měli podílet zástupci všech etnických skupin žijících v Afghánistánu. Řekl, že mají na účasti ve vládě právo. V zemi žije například početná komunita Tádžiků, ale třeba také Hazárů.

Tálibové přitom v červenci ještě před ovládnutím většiny území Afghánistánu umučili v provincii Ghazní na východě země několik členů této skupiny. Hnutí Tálibán přitom hlásá, že pod jeho vládou budou všichni Afghánci v bezpečí.

Role žen

Otázkou je i pozice a zastoupení žen ve vládě. Jeden z členů tálibánské politické delegace v Kataru Inayatulhaq Yasini pro BBC řekl, že pravděpodobně do vrcholné politiky nezasáhnou.

„Nemůžu říct, jestli ženy budou ve vrcholové politice státu, nebo ne. Pokud tam nebudou, možná budou na nižších pozicích. Protože na ministerstvech téměř polovinu zaměstnanců tvoří ženy. Můžou se vrátit zpět do práce a pokračovat v ní. Ale v nové vládě - v kabinetu, jehož složení oznámíme - možná nebudou ženy.“

Už dříve ale člen kulturní komise Tálibánu oznámil, že by ženy neměly být oběťmi a měly by být ve vládní struktuře. O budoucnosti žen mluvil i mluvčí Tálibánu Zabíulláh Mudžáhid, podle kterého budou mít ženy právo zapojit se do veřejného života, vzdělání, zdravotnictví a dalších oblastí. Ovšem v rámci islámského práva šaría.

Média včetně BBC už ale dříve informovala o strachu žen, které dříve pracovaly jako členky afghánských ozbrojených složek. Policistky spadají do stejně ohrožené skupiny lidí v Afghánistánu, jako třeba dřívější soudci, novináři a bojovníci za lidská práva.

Podle webu The Interpreter může být jejich úloha chápaná jako překročení tradičních genderových rolí a porušování morálních pravidel. Třetinu policistek navíc v Afghánistánu tvoří členky perzekuované etnické skupiny Hazárů.