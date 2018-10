Není to poprvé, říká pedagog z Kábulu o útocích afghánských vojáků na spojence z mezinárodních sil

Při útoku v Afghánistánu zemřel jeden český voják a dva další jsou zranění. Podle informací zveřejněných vedením NATO na jejich vozidlo začal střílet afghánský voják. Incident se stal v provincii Herát, kde působí první jednotka podpory a vlivu. Podle vysokoškolského pedagoga v Kábulu Amira Ahmadzaie jde o jednu z nejvyspělejších provincií Afghánistánu. Radiožurnálu také řekl, že útoky afghánských vojáků na síly NATO nejsou neobvyklé. Praha/Kábul 9:03 23. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostatky českého vojáka v Afghánistánu | Zdroj: Armáda České republiky

Jakou pověst mají vojáci NATO v Afghánistánu a dokážou místní lidé rozlišit, z jakých zemí vlastně vojáci jsou?

Jak víte, v Afghánistánu je celková gramotnost a vzdělanost velmi nízká. Z toho důvodu většina lidí nerozlišuje vojáky, jestli tato část patří České republice nebo Američanům. Jedna věc bohužel je, že čeští vojáci používají vozidla Spojených států a ony se nedají nijak rozlišit. Ale obecně v Afghánistánu vědí, že tam působí vojáci z více než 40 zemí.

Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s kábulským vysokoškolským pedagogem Amirem Ahmadzaiem o smrti českého vojáka v Afghánistánu.

Je něčím typická provincie Herát, kde k útoku na vojáky došlo?

Provincie Herát leží na západě Afghánistánu. Je to druhé největší město (Herát – pozn. red.) po Kábulu a obyvatelé tohoto města jsou vesměs vzdělaní, vědí o světovém dění, o dění v Afghánistánu. Celkově se považuje Herát za velmi vyspělou provincii v Afghánistánu. V Herátu působili dlouhá léta italští vojáci a byli spokojení. Oni tam měli provinční rekonstrukční tým. Poslední dobou se m tam objevují i vojáci jiných států. Ale vesměs tato provincie, kde ve městě jsou většinou Tádžikové, je jedna z nejvzdělanějších a nejvyspělejších provincií Afghánistánu.

Útočníkem byl afghánský voják a spekuluje se, že mohl mít nějaké pojítko s Tálibánem. Jsou už známé případy infiltrace Tálibánu do afghánské armády?

Ano, není to první případ. Stalo se několikrát, že afghánský voják zaútočil na vojáky mezinárodních sil v Afghánistánu. Infiltrace Tálibánu existuje, proto afghánská armáda se několikrát snažila nějakým způsobem zajistit, aby vojáci byli nějakým způsobem registrovaní a každý měl nějakého člověka, který za něj ručí.

Ale stává se to. Naposledy se to stalo v Kandaháru, kde taky zaútočil afghánský voják na (generála Austina S.) Millera, který je nejvyšší velitel Spojených států v Afghánistánu. Zabil jednoho afghánského generála, kvůli kterému dneska (v úterý – pozn. red.) v Kábulu budou velké demonstrace. Obecně Afghánci si myslí, že většinou útoky, které jsou cílené, jsou taky plánované ze Spojených států, i když to není pravda.

Ale Afghánci si dneska myslí, že útok na generála (Abdula) Raziqa, který zemřel v Kandaháru, naplánovaly Spojené státy.

Co se týče českého vojáka v Herátu, afghánská média zatím o tom nemluví. Dneska krátká zprávička v devět hodin prošla afghánskými médii, že jeden voják byl zabit a dva vojáci NATO byli zraněni v Herátu, ale nejmenovaly, z jaké země jsou, a žádné detaily neuvedly.

