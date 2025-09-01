Afghánistán zasáhlo zemětřesení. Zemřelo nejméně 500 lidí, zraněných je přes 1000, hlásí úřady
Při zemětřesení na východě Afghánistánu zemřelo v noci na pondělí nejméně 500 lidí, dalších více než tisíc bylo zraněno, uvedl podle agentury Reuters afghánský státní rozhlas a televize RTA. Otřesy o síle šesti stupňů zasáhly oblast města Dželálábád u hranic s Pákistánem. Toto město je rušným obchodním centrem a má asi 300 tisíc obyvatel.
Počet obětí pravděpodobně dál poroste, napsal server stanice BBC. Podle jejích zpravodajů totiž zemětřesení odřízlo záchranářům přístup do některých postižených oblastí.
Také afghánské ministerstvo zdravotnictví podle BBC upozornilo, že údaje se budou měnit, v postižené oblasti je totiž velmi omezené mobilní spojení.
Zemětřesení o síle šesti stupňů zasáhlo krátce před půlnocí místního času oblast města Dželálábád na východě země. Zasažené jsou zřejmě provincie Nangarhár, kde se nachází zmíněné město, a sousední provincie Kunar. Obě provincie se nachází u hranice s Pákistánem
Ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že jen v jedné vesnici zemřely tři desítky lidí. Místní zdroje pak mluví o stovkách zraněných.
„Počet mrtvých a zraněných je vysoký, ale vzhledem k tomu, že je oblast obtížně přístupná, naše týmy jsou stále na místě,“ popsal mluvčí ministerstva zdravotnictví.
Britská stanice BBC informuje s odkazem na vlastní zdroje, že v jedné vesnici provincii Kunar zemřelo nejméně 20 lidí a dalších 35 bylo zraněno. Lidé vytahují mrtvé a zraněné z trosek. Podle BBC místní představitelé v provincii tvrdí, že mrtvých budou stovky.
Obavy z vysokého počtu obětí však vzbuzují vzpomínky na zemětřesení ze 7. října 2023, které zasáhlo provincii Herát. Otřes o síle 6,3 stupně tehdy zabil 2400 lidí, uvedly úřady kontrolované hnutím Tálibán. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí, uvedla OSN.