Nemáme indicie, že by to byla vendeta. Byl to útok na koaliční vojáky v Afghánistánu, řekl generál

V Afghánistánu bylo ve středu zraněno pět českých vojáků. Čtyři byli zraněni lehce, z toho jen jeden z nich zůstal v nemocnici přes noc na pozorování. Pátý voják byl zraněn těžce. Generál Štefan Muránský, zástupce ředitele Společného operačního centra, řekl ve čtvrtek dopoledne ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, že nešlo o odplatu za útok vojáků na pachatele předchozího útoku v Afghánistánu. Praha 10:05 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci na zahraniční misi v Afghánistánu (archivní foto) | Foto: iDNES.cz | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Máte nejnovější informace o tom, jak se vojákům daří?

Ano, máme nejnovější informace. Celou noc jsme ve spojení jak s americkým velením, tak s našimi vojáky. V podstatě potvrzují to, co bylo doposud řečeno.

Momentálně probíhá druhá složitá operace toho těžce zraněného vojáka. Potvrzuji to, že jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrožení života a ta druhá operace, dnešní, pro něj bude rozhodující a bude mít vliv na jeho konečný zdravotní stav.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o zranění českých vojáků v Afghánistánu

Víme, že to obrněné auto se převrátilo. Vy máte, nebo můžete poskytnout informace, o jaká zranění se jedná v tom vážném případě?

V tom vážném případě jedná o problémy se slezinou a s nalomeným nebo lehce devastovaným obratlem, který momentálně způsobuje určitou nehybnost končetin zraněného vojáka. Předmětem dnešní neurochirurgické operace bude zjistit skutečný stav a provést určitou nápravu.

Ostatní vojáci, kteří se vrátili na základnu, i co se týče toho, který v nemocnici ještě zůstává na pozorování, máte už informaci, zda se budou chtít vrátit domů, nebo budou chtít pokračovat ve své misi?

Ta patrola, která se skládala ze šesti vojáků, byla složená jak z jednotky, která končí, tam byli dva vojáci, a z jednotky, která začíná, to byli čtyři vojáci. Prováděli předání operačního úkolu tím, že reálně plnili tento operační úkol. Staří vojáci jim předávali své poznatky, seznamovali je s detaily a specifikací plnění operačního úkolu.

Ti dva, kteří končí, se vrátí. U těch čtyř, kteří jsou noví, to bylo kruté setkání s realitou, jsou zpátky u své jednotky a nikdo z nich doposud neprojevil zájem, že by na základě této skutečnosti chtěl misi opustit.

Do které skupiny patří ten vážně zraněný voják? Do té první nebo druhé?

Patří do skupiny první. Voják se měl za týden vrátit domů do České republiky.

Neobvyklý útok

Je to v krátké době už druhý útok na základně Bagrám na české vojáky. Dají se ještě nějak měnit nebo zpřísnit bezpečnostní postupy a opatření?

Děláme maximální bezpečnostní opatření, a to v úzké součinnosti s americkým velením, které misi na Bagrámu velí. Jsme v intenzivním kontaktu jak na úrovni strategické, tak i na úrovni taktické. Přijali jsme maximální opatření.

Na margo tohoto útoku musím uvést, že se jedná o výjimečný útok, kdy se zaútočilo na koaliční jednotky vozidlem, které je naplněné výbušninou. Za rok 2017 a 2018 v celém Afghánistánu bylo provedeno jenom 35 takových útoků. Na české vojáky se jedná o historicky první útok tohoto typu od doby, co působíme v Afghánistánu.

Pět českých vojáků se v Afghánistánu stalo terčem útoku. Jeden z nich utrpěl těžká zranění Číst článek

Máte informaci o tom, zda tento útok byl útokem vyloženě na české vojáky? Zda jde o odvetu za odvetu, jak ve středu uvedly Lidové noviny, které přišly s tím, že spolupachatel sebevražedného útoku byl zabit českou jednotkou a další zatčen?

Nemáme nejmenší indicie, že by to byla vendeta, nebo že by to bylo odvetné opatření. Je to útok na koaliční vojáky a v tomto prostoru jsme se mohli pohybovat my, mohli se tam pohybovat Američani, Gruzínci nebo další jednotky, které jsou součástí koalice na základně Bagrám.

Jak úspěšně se dá pátrat po strůjcích tohoto posledního útoku a snažit se je dohnat k odpovědnosti?

Jak jsem řekl dříve, jedná se o velmi výjimečný útok, jehož četnost je velmi nízká. V tomto případě, kdy každí vozidlo vypadá normálně, veze nějaké zboží nebo je zakryté plachtou, v tomto případě je velmi obtížné nějakým způsobem zjišťovat pozadí těchto útoků. V noci jsme ještě mluvili s americkým velením, které nám poskytlo okamžitou podporu, kde nám nabídli možnosti jak technické, zpravodajské a jiné, takže v této fázi začínáme v součinnosti s americkým velením zjišťovat podrobnosti.

Po srpnovém útoku české jednotky chvíli nevyjížděly hlídat leteckou základnu v Bagrámu. Jak to bude teď? Opět se na nějakou dobu pozastaví strážní činnost českých vojáků?

Plnění operačního úkolu bylo pozastaveno pouze na dnešní den. Bude probíhat velmi intenzivní šetření v součinnosti s Američany a dalšími koaličními jednotkami. Ale nepředpokládáme v nejmenším případě, že bychom plnění operačního úkolu na základě tohoto incidentu pozastavili. Bude to omezeno na dnešní, maximálně zítřejší den a jinak pokračujeme v plnění operačního úkolu dále.

To znamená, že se to nedotkne ani případně dalšího střídání vojenských jednotek na základně?

Ano.