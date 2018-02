Afghánský prezident Ghaní otočil. Talibánu nabídl uznání za plnohodnotnou politickou skupinu

Afghánský prezident Ašraf Ghaní ve středu nabídl extremistickému hnutí Tálibán uznání za legitimní politickou skupinu. Oznámila to agentura Reuters, podle níž je nabídka součástí navrhovaného politického procesu, který by mohl ukončit vleklé boje v Afghánistánu. Ghaní návrh učinil na úvod mezinárodní konference, která má připravit mírové rozhovory mezi vládou v Kábulu a Tálibánem. Kábul 9:14 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Afghánský prezident Ašraf Ghaní | Zdroj: Reuters

Ghaní podle Reuters nabídl příměří a propuštění vězňů. Řekl také, že je připraven uvažovat o změně ústavy v rámci dohody s Tálibánem, který zatím přímé rozhovory s vládou odmítal.

„Vláda nabízí Tálibánu mírová jednání bez jakýchkoli podmínek,“ řekl Ghaní na úvod konference, na níž jsou zástupci 25 států.

Reuters poznamenal, že nabídka znamená velkou změnu v Ghaního postoji, protože v minulosti o Tálibánu hovořil jako o „teroristech a povstalcích“, i když nabízel mírová jednání s tou částí Tálibánu, která stojí o mír.

Tálibán byl v zemi zbaven moci v roce 2001, ale stále bojuje o obnovu islámského řádu v Afghánistánu. V minulosti byl ochoten vyjednávat s USA, ale přímá jednání s Kábulem odmítal.

Ghaní se domnívá, že klima pro rozhovory by vytvořilo příměří a uznání Tálibánu za legitimní politickou skupinu. Tálibán by měl na oplátku uznat afghánskou vládu a respektovat stávající zákony. Jména propuštěných členů Tálibánu by podle prezidenta měla být vymazána z teroristických seznamů.

USA loni navýšily vojenskou pomoc Afghánistánu, zejména množstvím útoků na Tálibán, což mělo hnutí přitlačit k vyjednávacímu stolu. Podle armády byl Tálibán v této kampani citelně zasažen, avšak hnutí stále kontroluje značnou část Afghánistánu a útočí na afghánské bezpečnostní složky.

Podle amerického ministerstva obrany stojí bojové operace v Afghánistánu poplatníky v USA ročně 45 miliard dolarů, přes 900 miliard korun. Podle některých členů Kongresu je malá naděje, že se podaří vojenským tlakem přinutit Tálibán k jednání, kromě jiného i proto, že toto hnutí nyní ovládá větší území než v roce 2011.