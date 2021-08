Američané pořádají sbírky pro afghánské uprchlíky. Guvernéři států nabídli pomoc s usídlováním

Spojené státy se připravují na přijetí desetitisíců afghánských uprchlíků. Mnoho z nich už do země přiletělo evakuačními lety poté, co vládu nad Afghánistánem přebralo radikální islamistické hnutí Tálibán. Pomoc s usídlováním těch, kteří spolupracovali s americkou armádou nebo se z jiných důvodů ocitli v ohrožení, už nabídlo dvacet guvernérů. Neziskové organizace, ale i firmy pro změnu pořádají množství sbírek, kam Američané přispívají. Od zpravodaje z místa Washington 11:34 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklad se rychle plní a už po několika dnech sbírky není kam šlápnout. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Asi dvacet schodů vede z ulice do temného sklepa pod restaurací Lapis ve Washingtonu. Krátce před polednem je tam rušněji než nahoře u jídelních stolů. Majitelé afghánského bistra, kteří sami před lety prchali ze své vlasti před Sověty, vyhlásili sbírku pro své krajany, co teď unikli před Tálibánem.

„Víme, v jak těžké situaci ti lidé jsou. Taky jsme z Afghánistánu museli odejít. Já sama teprve nedávno, rodinu tam stále mám. Zažili jsme totéž, máme prostory v centru Washingtonu a možnost takhle pomoci vlastním lidem,“ říká Hadia, která má za pořádající restauraci organizaci sbírky na starosti.

Ona sama přišla z Afghánistánu také letos. Lidé do sklepa nosí oblečení, dětské hračky, hygienické potřeby nebo elektroniku.

„Soustředíme se teď hlavně na nejnutnější věci potřebné v nouzi. Afghánci přijíždějí jen s batohem nebo úplně s holýma rukama. Chceme je obout, obléct a zajistit jim, aby se mohli postarat o svou čistotu, o svoje děti. V budoucnu rádi pomůžeme i s něčím dalším,“ dodává.

Krabice po strop

Sklad se rychle plní a už po několika dnech sbírky není kam šlápnout, krabice v některých místech sahají skoro po strop. Než dary putují dál směrem k uprchlíkům, je potřeba je roztřídit. O to se stará osm dobrovolnic.

„Myslím, že všichni jsme ve zprávách viděli ty obrázky a videa, tak jsem prostě cítila, že něco musím udělat. Bydlím nedaleko, přinesla jsem nějaké věci, dárkové poukazy a byla ráda, že jsem dostala tříhodinovou směnu, protože dobrovolníků se přihlásilo hodně, což je skvělé. Uvidím, čím dalším bude ještě možné pomoct. Nedovedu si představit, čím si ti lidé procházejí, a tohle je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ povídá Kate, která se narodila jen těsně před dvacetiletou americkou invazí do Afghánistánu, a ujímá se další krabice s dary pro uprchlické rodiny.

„Spolupracujeme s dalšími humanitárními organizacemi a vládními úřady. Denně nám posílají seznam věcí, které jsou nejvíc potřeba a pak je od nás odebírají a rozdělují. Taky hledají uprchlíkům ubytování. Po příletu sem do Washingtonu jich nejvíc bydlí na univerzitních kampusech. Někteří jsou v hotelích nebo v soukromém ubytování, což financují soukromé společnosti jako Airbnb a děje se to po celých Spojených státech,“ popisuje Hadia, kam proudí věci z jedné z mnoha podobných sbírek, v tomto případě organizované afghánskou restaurací Lapis ve Washingtonu.

Kromě zmíněných lokalit vyhradili Američané pro akutní ubytování prchajících lidí tři vojenské pevnosti. Zájem přesídlit tyto Afghánce do svých států či teritorií už projevilo nejméně dvacet guvernérů napříč Amerikou.