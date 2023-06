‚Malý začátek něčeho velkého.‘ Angolská cesta Lipavského může otevřít ekonomické kanály

Dnes začal můj program setkáním s angolským protějškem 🇦🇴 Téte Antóniem @amb_tete. Mluvili jsme o pozitivní roli Angoly jako mediátora v regionu, geopolitické situaci a ruské agresi na Ukrajině 🇺🇦 i příležitostech pro české 🇨🇿 firmy. Těším se na další spolupráci! pic.twitter.com/j53ZaiSMC5 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) June 13, 2023 Ještě v devadesátých letech do Československa přijížděli angolští studenti v rámci mezivládních stipendií. Mnoho z nich se pak vrátilo do vlasti, kde nyní působí jako lékaři, podnikatelé nebo třeba ministři pro ekonomiku a plánování. Přesto česká diplomacie vztahy s Angolou utlumila, dokonce uzavřela velvyslanectví. „Nový impulz“ spolupráci by rád vtiskl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Od zpravodajky z místa Luanda (Angola) 17:08 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hlavní město Luanda přijalo českou delegaci v pondělí večer vlhkým a těžkým vzduchem. Na letišti ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) přivítal angolský státní tajemník pro mezinárodní spolupráci a angolské komunity ministerstva vnějších vztahů Domingos Lopes. Ještě před začátkem oficiálního programu natočil šéf české diplomacie zdravici, ve které objasňoval smysl africké cesty.

Prvním bodem programu bylo úterní ranní setkání s angolským protějškem Téte Antóniem. V mohutném paláci ministerstva zahraničních věcí s výrazným lustrem se vyjímaly kresby na stěnách a podobizny bývalých ministrů.

Interiér ministerstva zahraničních věcí | Foto: Anna Urbanová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme připraveni dát vztahům našich dvou zemí nový impuls. Vidíme obrovský potenciál k rozvoji vzájemného obchodu a investic,“ řekl po schůzce Lipavský. Ekonomické body byly pro jednání stěžejní, mezinárodní situace a válka na Ukrajině však nezůstala opomenuta.

„S Angolou nás spojují společné výzvy. Jednou z nich jsou třeba rostoucí ceny potravin, které způsobila ruská agrese na Ukrajině,“ pronesl český ministr před svým protějškem, který má s válkou zmítanou zemí vlastní zkušenost – v osmdesátých letech absolvoval magisterská studia v Kyjevě.

Pozice afrických států vůči ruské invazi na Ukrajinu je nicméně reprezentována deklarovanou neutralitou. Konkrétně Angola odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a anexi ukrajinských území, zároveň vyzývá k mírovým jednáním. Prezident Joao Lourenço, který jako řada angolských kádrů studoval v dobách Sovětského svazu v Moskvě, opakovaně uvedl, že vojensky nemůže nikdo zvítězit a zdůraznil, že každá válka končí u jednacího stolu.

Při hlasování o rezolucích OSN na podporu Ukrajiny se Angola téměř vždy zdržela. Podpořila však rezoluci, která odmítla anexi čtyř ukrajinských regionů. Což šéf české diplomacie při osobním setkání vyzdvihoval.

Lipavský při návštěvě ministra zahraničí také zprostředkoval pozvání pro angolského prezidenta, kterého by český prezident Petr Pavel rád přivítal na Pražském hradě.

Ekonomické příležitosti

Dopředu stanovený harmonogram vzal za své hned v úterý ráno. Lipavský vůbec nezamířil do prezidentského paláce, místo toho jeho další kroky vedly na ministerstvo obrany. Během přijetí u angolského ministra Joaa Enesta dos Santose jednal mimo jiné o modernizaci angolského obranného vybavení.

Kromě pochůzek na ministerstva přijel šéf české diplomacie s projevem na podnikatelský seminář. Prakticky na každém kroku Lipavský zdůrazňoval, že chce prohlubovat česko-angolské ekonomické vazby, a tak se jevila jeho účast na takové akci jako logický krok.

Jan Lipavský (Piráti) na ekonomickém fóru | Foto: Anna Urbanová | Zdroj: Český rozhlas

Angolská ekonomika je tahounem subsaharského regionu. Má značné zásoby nerostného bohatství, přičemž ropa a její produkty představují zhruba polovinu tvorby HDP. Mimo to země disponuje produkcí surových diamantů nebo těží vápenec.

Stát se 35 miliony obyvatel se nyní snaží o diverzifikaci ekonomiky, aby předešel závislosti. Do Angoly v minulosti plynuly značné finanční toky z Číny, jejímž je země nyní dlužníkem. Jak předznamenal ministr Lipavský v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, africké země si uvědomily, že toto není správná cesta. Úkrok od Číny zároveň otevírá dveře českým podnikatelům.

Dynamické vztahy

Kvůli posílení ekonomických vztahů Lipavský stál o jednání s angolským ministrem plánování a ekonomiky Mario Joaem. A opětovného setkání se nakonec dočkal. Angolský ministr byl v květnu hostem v Praze, kde začaly přípravy mezivládní spolupráce.

Právě to si nyní pochvaloval: „Obchodní vztahy mohou začít podnikatelé hlavně, když státy mají přirozené vztahy, podnikatelé pak nepotřebují diplomatickou záštitu. Ale když se jedná o země, které jsou trochu vzdálené – ať už diplomaticky nebo geograficky – je potřebná tahle diplomatická spolupráce.“

Joao je absolventem pražské univerzity, navíc stále mluví plynně česky a má i české občanství. „Vztahy nejsou statické, jsou dynamické. Už jenom to, že z hlediska vlád je prostor, aby se vztahy prohlubovaly, myslím, že je to malý začátek, který může být něčím velkým,“ vyjádřil přání angolský ministr.

Na četná jednání delegace často přejížděla. To vše se odehrávalo v kulisách oprýskaných domů, které střídala portugalská architektura, ženy s ovocnými košíky na hlavě a děti, které se u okýnka auta dožadovaly několika dolarů.

Ulice Luandy, hlavního města Angoly | Foto: Anna Urbanová | Zdroj: Český rozhlas

Česká stopa v Angole

Česko-angolský svět se pak střetl na terase hotelu, kde se konalo setkání s angolskými stipendisty, kteří studovali v Česku. Lipavský mluvil s lékaři, psychology, podnikateli i úředníky ve státní správě.

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministr @Jan Lipavský se v Angole setkal s angolskými 🇦🇴 stipendisty, kteří v Česku 🇨🇿 studovali a mluví česky. Setkání potvrzuje silné vazby mezi 🇨🇿-🇦🇴, které sahají až do dob Československa.

Díky tomu naše země mohou lépe komunikovat a prohlubovat spolupráci, která je klíčová.



Díky tomu naše země mohou lépe komunikovat a prohlubovat spolupráci, která je klíčová. 5 79

Ministr zahraničí si slibuje, že právě díky tomuto komunikačnímu kanálu se podaří znovuobnovit vzájemnou spolupráci. A to přesto, že v Luandě i Praze chybí ambasády.

Jedním z úkolů, které si Lipavský na cestě do afrických zemí předsevzal, bylo zprostředkování českého pohledu na válku na Ukrajině.

„Myslím, že se mi ho podařilo předat. Na druhou stranu to není o tom, že bych automaticky očekával, že angolská strana změní okamžitě svou politiku nebo pohled. Je to dlouhodobá systematická práce, která musí vytrvale přicházet a když se to doplní dobrou obchodní spoluprací a dalšími nabídkami, věřím, že se nám podaří africký kontinent k nám více přimknout. Angola je v tomto směru velice perspektivní,“ zhodnotil angolskou štaci Lipavský.