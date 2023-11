Zrušená premiérova cesta do Nigérie? ‚Žádný politický signál v tom nebyl,‘ odmítá kritiku Lipavský

Přistáli jsme v Nairobi. Další zastávkou na mojí africké cestě je Keňa. 🇰🇪



Premiér Petr Fiala (ODS) zakončuje týdenní návštěvu Afriky. Plánoval navštívit Etiopii, Keňu, Nigérii, Ghanu a Pobřeží slonoviny, jenže do Nigérie se nakonec nepodíval. Země uvedla, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. „Vyrojila se celá řada nepodložených spekulací o tom, že to měl být nějaký politický signál. Žádný politický signál ani podtext v tom nebyl," ohradil se pro iROZHLAS.cz ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Petr Fiala měl středu strávit v Nigérii, kam plánoval zamířit spolu s početnou podnikatelskou delegací. Nigerijští představitelé ale v pondělí na poslední chvíli oznámili, že země není schopna premiérovi zajistit odpovídající přijetí a program.

Zrušení návštěvy následně někteří politici dávali do souvislosti s podporou české vlády Izraeli. Toto vysvětlení ale podle ministra zahraničí Jana Lipavského není správné. „Důvod je prozaický. Byla to jenom organizační otázka,“ uvedl Lipavský pro iROZHLAS.cz.

Šéf diplomacie řekl, že snaha zorganizovat cestu premiéra do Nigérie začala čtrnáct dní před jejím možným konáním. „Bylo to všechno příliš narychlo,“ vysvětlil.

Proč se návštěva nezačala řešit dříve, nechtěl ministr zahraničí komentovat. Lipavský se odkázal na Úřad vlády, který africkou cestu Fialy plánoval. Dodal pouze, že premiérův program v Africe je velmi ambiciózní a chápe, že byla snaha vyplnit čas co nejefektivněji.

„Vyrojila se celá řada nepodložených spekulací o tom, že to měl být nějaký politický signál. Žádný politický signál ani podtext v tom nebyl,“ odmítl.

Vysvědčení pro Černínský palác

V médiích se v uplynulých dnech objevila kritika nejen zrušené cesty do Nigérie, ale celé africké politiky, potažmo ministerstva zahraničí. „Mrzí mě, že se to přetáčí až do negativního hodnocení české diplomacie. V případě zahraničních cest ty věci ne vždycky klapnou,“ reagoval Lipavský.

Kritika směřovala také na někdejší ředitelku odboru států subsaharské Afriky a nynější velvyslankyni v Keni Nicol Adamcovou. „Nepřijde mi, že by kritika byla jakkoliv opodstatněná,“ zastal se podřízené ministr.

Velvyslankyně na dotaz webu iROZHLAS.cz uvedla, že to vnímá jako osobní útok. „Nemá to žádnou souvislost s aktuální úspěšnou návštěvou premiéra v Keni a v dalších třech zemích Afriky,“ zdůraznila. „Věřím, že to ani realisticky nereflektuje moji práci, ať už teď jako velvyslankyně při návštěvě premiéra v Keni, nebo v předchozích pěti letech ve funkci ředitelky odboru subsaharské Afriky,“ sdělila.

„Myslím, že cesta pana premiéra v Keni se maximálně povedla. Jednoznačně zaslouží pochvalu,“ uvedl šéf diplomacie na adresu velvyslankyně Adamcové. Narážel tím na to, že Fiala jednal třeba s keňským prezidentem Williamem Rutem nebo ministrem obrany Adenem Dualem.

Defence Cabinet Secretary Hon. Aden Duale hosted the Prime Minister of the Czech Republic HE. Prof. Petr Fiala for bilateral talks, at the Defence Headquarters, Nairobi.https://t.co/7BCRPjrJmo pic.twitter.com/lmK9NMaztm — Kenya Defence Forces (@kdfinfo) November 7, 2023

Adamcová také upozornila na to, že minulý rok byla schválená vládní Strategie pro Afriku, což je podle ní důkazem uceleného přístupu Česka k Africe, který přináší úspěchy.

„Pozitivní odezvu na naši africkou politiku získáváme přímo od afrických partnerů i od dalších mezinárodních aktérů, včetně unijních, a to nejen v době českého předsednictví EU,“ podotkla.