Africké státy odmítají, že nedostatečně testují kvůli koronaviru. ‚Kontinent se stihnul připravit.‘

Africké státy odmítají spekulace mezinárodních odborníků, podle kterých je nízký počet případů nákazy novým typem koronaviru na kontinentu výsledkem nedostatečného testování. Informoval o tom ve středu zpravodajský server BBC. V Africe se dosud objevilo jen několik desítek potvrzených infekcí, nejvíce pacientů eviduje Egypt. V zemi se dosud potvrdilo 60 nakažených, což je více než polovina všech afrických případů. Dakar 18:43 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé začínají nosit roušky v Jižní Africe poté, co se v zemi objevil první pozitivní případ nákazy nového typu koronaviru | Foto: Sibonelo Ngcobo | Zdroj: Reuters

Kritice odborníků a mezinárodních pozorovatelů neušla například Nigérie. Tamní úřady identifikovaly více než 200 lidí, kteří přišli do styku s Italem, u něhož se potvrdil první případ nákazy v této západoafrické zemi, dosud jich však otestovaly pouze 33. Nigérie eviduje dva potvrzené případy nákazy.

Africké zdravotnické úřady přesto důrazně odmítají, že by krizi nevěnovaly dostatečnou pozornost. „Jsem šťastný a pyšný na to, co Afrika stihla dosud (ohledně šíření epidemie) udělat, většinou se totiž epidemii snažíme zastavit až poté, co propukne,“ říká Amadou Sall, ředitel Pasteurova institutu v senegalském Dakaru.

Nikdo nás zatím netestoval, na semináři nás bylo 70, říká spolužák studentky nakažené koronavirem Číst článek

Podle něj se africký kontinent tentokrát stihnul připravit. Jeho institut mimo jiné na počátku epidemie na testování přítomnosti nového typu koronaviru vyškolil 35 dalších laboratoří napříč kontinentem.

Africké zdravotnictví se podle Salla také poučilo z krize související s epidemií virového onemocnění ebola v západní Africe v roce 2014 a díky tomu si vytvořilo komunikační síť, která slouží k zastavení šíření virových onemocnění.

Odborníci i přes ujišťování afrických úřadů hodnotí riziko šíření plicních chorob na kontinentu jako velmi vysoké. Africké země mají úzké vazby na Čínu a mnoho jich nemá dostatečně silné zdravotnictví. Ve velkých městech jako je Lagos, Káhira či Alžír navíc v těsné blízkosti žijí miliony lidí.

V afrických státech je nyní přes 100 potvrzených případů nákazy. Choroba se rozšířila do 11 zemí, včetně Jihoafrické republiky, Senegalu, Alžírska či Tuniska. První případ nákazy v úterý oznámily úřady v Kongu. Nemoci COVID-19 podlehli na kontinentu dva lidé, jeden v Maroku a jeden v Egyptě.