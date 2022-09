Sucho a nedostatek jídla. Země Afrického rohu se ocitají na pokraji humanitární katastrofy

Milionům lidí v Etiopii, Keni a Somálsku hrozí, že od letošního října do prosince zažijí nejhorší sucho za posledních 40 let. To může v regionu, který už nyní sužuje extrémní sucho a nedostatek potravin, vyvolat bezprecedentní humanitární katastrofu. Souhrn příčin a důsledků současné situace přináší na svém webu katarská stanice Al-Džazíra.

