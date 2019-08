Názor, že Afričané jen čekají s nataženou rukou, je paradoxní, míní šéfka českého UNICEF Gomba

Ředitelce české pobočky Dětského fondu OSN UNICEF učarovala Afrika. Rozhodla se v rámci fondu poskytovat pomoc místním potřebným dětem. A není sama. „Není den, aby nám někdo nenapsal, že chce někam vyjet a pomáhat jako dobrovolník,“ říká. Dodává ale, že to není tak snadné. „Je to podobné, jako kdyby u nás vyskákali z autobusu Američané a chtěli pomáhat. To by asi moc nefungovalo.“

Osobnost Plus Praha 20:05 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít