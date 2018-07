Zastavíme Trumpa, napsal agent FBI před volbami. ‚Neovlivnilo to moji práci,‘ hájil se před kongresmany

Agent amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Peter Strzok obviňovaný republikánskými politiky ze zaujatosti vůči prezidentu Donaldu Trumpovi v pátek odmítl, že by jeho osobní postoje jakkoli ovlivnily nezávislost jeho práce. V emotivním vystoupení před kongresmany rázně oponoval tvrzením, že se prostřednictvím své funkce pokoušel zabránit Trumpovu zvolení prezidentem, uvedla agentura AP. New York 8:42 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Strzok, agent amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Strzok byl loni odvolán z týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který rozplétá kauzu údajné tajné předvolební spolupráce Trumpova týmu s Rusy pokoušejícími se ovlivnit výsledek amerických prezidentských voleb. Za jeho odchodem stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

„V žádnou chvíli, u žádné z těch zpráv, se tyto osobní postoje nikdy nepromítly do jakéhokoli mého jednání,“ vyloučil Strzok snahu poškodit Trumpa, kterou mu vyčítají republikánští zákonodárci. Ti jej v pátek v soudním a kontrolním výboru Sněmovny reprezentantů podrobili palbě dotazů, která byla pro agenta první příležitostí k veřejnému vystoupení od jeho odvolání z Muellerova týmu.

Kongresmani se dotazovali na to, jak myslel například zprávu ze srpna 2016, kdy necelé tři měsíce před volbami napsal, že „zastavíme“ Trumpa. Někteří politici v tom spatřují jasnou ochotu jednat proti republikánskému kandidátovi.

„Agent Strzok viděl Donalda Trumpa odvolaného ještě před tím, než jej začal vyšetřovat. To je zaujatost. Agent Strzok to možná nevidí, ale zbytek národa ano,“ řekl republikánský předseda kontrolního výboru Trey Gowdy.

Transparenty s nápisem „vinen“ během obhajoby agenta FBI. | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Kritika Trumpa, ale i Clintonové a Senderse

Strzok však odmítl, že by se snažil pomoci do Bílého domu Trumpově konkurentce Hillary Clintonové, kterou FBI za jeho účasti před volbami vyšetřovala kvůli posílání úředních e-mailů ve funkci ministryně zahraničí ze soukromého serveru. Zdůraznil, že v jeho textových zprávách by se našly i kritické poznámky o Clintonové či o dalším demokratickém uchazeči o prezidentskou funkci Berniemu Sandersovi.

„Říkám jasně, jednoznačně a pod přísahou: Ani jednou během 26 let služby při ochraně mého národa mé osobní názory neovlivnily jediný úřední krok, který jsem podnikl,“ prohlásil Strzok.

Republikáni se dlouhodobě snaží zdiskreditovat přístup FBI k vyšetřování Trumpovy kauzy, která prezidentovi komplikuje život a zasahuje lidi v jeho blízkém okolí včetně syna Donalda. Republikánští kongresmani zveřejnili již několik vyšetřovacích zpráv hovořících o zaujatosti FBI, v nichž se píše mimo jiné právě o komunikaci Strzoka a Pageové. Demokratičtí zákonodárci teorie republikánů označují za pokus o manipulaci s vyšetřováním případu.