Agenti FBI našli po zabití aktivisty Kirka pušku, stopy po obuvi a otisky. Po pachateli ale nadále pátrají

Američtí vyšetřovatelé dál pátrají po muži, který ve středu v Utahu zastřelil aktivistu Charlieho Kirka. Na tiskové konferenci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve čtvrtek ale vyšetřovatelé oznámili nález pušky v lese, kde se po střelbě pachatel ukryl. Zkoumají také stopy, které zřejmě patří útočníkovi.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Plakát se zesnulým Kirkem vystavený po jeho smrti při bdění v Salt Lake City v Utahu (10. září 2025)

Plakát se zesnulým Kirkem vystavený po jeho smrti v Salt Lake City v Utahu | Foto: Jim Urquhart | Zdroj: Reuters

Jedenatřicetiletý konzervativní politický aktivista a stoupenec prezidenta Donalda Trumpa Charlie Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.

Úřady na čtvrteční tiskové konferenci potvrdily předběžné závěry, že střelec, pravděpodobně studentského věku, útočil ze střechy. Kriminalisté nyní mají k dispozici video, které zřejmě zachycuje pachatele, uvedl komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason. Záběry ale v tuto chvíli zveřejněny nebudou.

‚Politická vražda.‘ Střelec, který zabil Kirka, se stále hledá. Trump z činu obvinil radikální levici

Číst článek

„Zapojujeme technologie a metody identifikace,“ poznamenal Mason. „Pokud nebudeme úspěšní, obrátíme se na média a na veřejnost s žádostí o pomoc s identifikací. V tuto chvíli ale věříme svým schopnostem,“ dodal.

Agent FBI Robert Bohls uvedl, že podle dosavadních závěrů je střelec muž a že byla zajištěna zbraň, stopa po obuvi, otisk dlaně a předloktí. FBI podle Bohlse také vyšetřuje veškerá oznámení veřejnosti související s případem, dosud jich obdržela zhruba 130.

Kirk, který byl otcem dvou malých dětí, byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu.

Trump jeho smrt označil za politickou vraždu a nechal vlajky na vládních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Zabití aktivisty odsoudili politici napříč americkým politickým spektrem, ale i řada zahraničních státníků, včetně českého premiéra Petra Fialy (kandiduje ve sněmovních volbách).

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme