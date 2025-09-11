Agenti FBI našli po zabití aktivisty Kirka pušku, stopy po obuvi a otisky. Po pachateli ale nadále pátrají
Američtí vyšetřovatelé dál pátrají po muži, který ve středu v Utahu zastřelil aktivistu Charlieho Kirka. Na tiskové konferenci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve čtvrtek ale vyšetřovatelé oznámili nález pušky v lese, kde se po střelbě pachatel ukryl. Zkoumají také stopy, které zřejmě patří útočníkovi.
Jedenatřicetiletý konzervativní politický aktivista a stoupenec prezidenta Donalda Trumpa Charlie Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Úřady na čtvrteční tiskové konferenci potvrdily předběžné závěry, že střelec, pravděpodobně studentského věku, útočil ze střechy. Kriminalisté nyní mají k dispozici video, které zřejmě zachycuje pachatele, uvedl komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason. Záběry ale v tuto chvíli zveřejněny nebudou.
„Zapojujeme technologie a metody identifikace,“ poznamenal Mason. „Pokud nebudeme úspěšní, obrátíme se na média a na veřejnost s žádostí o pomoc s identifikací. V tuto chvíli ale věříme svým schopnostem,“ dodal.
Agent FBI Robert Bohls uvedl, že podle dosavadních závěrů je střelec muž a že byla zajištěna zbraň, stopa po obuvi, otisk dlaně a předloktí. FBI podle Bohlse také vyšetřuje veškerá oznámení veřejnosti související s případem, dosud jich obdržela zhruba 130.
Kirk, který byl otcem dvou malých dětí, byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu.
Trump jeho smrt označil za politickou vraždu a nechal vlajky na vládních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Zabití aktivisty odsoudili politici napříč americkým politickým spektrem, ale i řada zahraničních státníků, včetně českého premiéra Petra Fialy (kandiduje ve sněmovních volbách).