Agenti imigračního úřadu USA musejí plnit kvóty. ‚Připomíná to únosy za bílého dne,‘ říká expertka
Federální agenti v kuklách odvádí osoby latinskoamerického původu do neoznačených vozů. Jindy zatýkají rodiče před zraky jejich dětí předtím, než je společně odvezou do detenčního centra. Během razií sráží lidi k zemi nebo rozbíjejí okna u aut. Podobné popisy zásahů pod taktovkou příslušníků amerického migračního úřadu (ICE) dál plní média i sociální sítě. Agenti jsou totiž na misi v rámci „největší deportační operace v historii USA“.
12. srpna ráno vešla paní Martha z Ekvádoru spolu se svou šestiletou dcerou a 19letým synem do federální budovy ve městě New York, kde jí čekala pravidelná návštěva ICE.
Uvnitř Marthu i její děti zadrželi imigrační agenti. Dospívajícího syna policisté odvezli do detenčního centra na druhé straně řeky ve státě New Jersey. Matku s dcerou však posadili na letadlo a nechali přesunout do rodinného detenčního centra v Texasu.
Trumpova imigrační politika
Na imigrační politice z velké části stála Trumpova předvolební kampaň, během které slíbil, že po jeho opětovném zvolení proběhne „největší deportační operace v americké historii“. Odhadovaný počet lidí, kteří ve Spojených státech žijí bez legálního statusu, se podle institutu Pew Research Center v roce 2023 pohybovalo okolo 14 milionů.
Přesně o týden později Spojené státy deportovaly paní Marthu spolu s její dcerou zpět do Ekvádoru. Další dvě Marthiny děti, které imigrační agenti nezadrželi, zůstaly v New Yorku.
To vyvolalo pozornost nejen veřejnosti, ale nečekaně i volených zástupců New Yorku. Jak píše The New York Times, málokteré zatčení pod vedením ICE vzbudilo za vlády staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa u politiků takový zájem. Důvodem byla zejména skutečnost, že součástí deportace bylo šestileté dítě.
Trumpova administrativa v březnu obnovila praxi zadržování imigrantských rodin – taktiku, kterou Bílý dům v čele s Trumpovým demokratickým předchůdcem Joe Bidenem z velké části zastavil.
ICE to prezentuje podle The New York Times jako nástroj k odrazení rodin s dětmi k nelegální migraci a jako způsob, jak zajistit, aby se rodiny obviněné z nelegálního vstupu do USA dostavily k jednání před imigračním soudem.
A přistěhovalci nejsou jediní, na které nová politika Bílého domu vytváří tlak. Pomocí vysokpřísných kvót cílí i na samotné imigrační agenty, čímž je motivuje k posouvání hranic a využívání agresivnějších taktik k zatýkání.
3000 imigrantů denně
Přestože Trump před svým zvolením sliboval, že bude vyhledávat „nebezpečné kriminálníky“ a „ty nejhorší z nejhorších“, realita je jiná. Většina osob, které ICE v současnosti zatýká, totiž nikdy nečelila soudu a odsuzujícímu rozsudku.
Jednou z hlavních příčin jsou zmíněné denní kvóty zadržených, které Bílý dům určil na 3000 imigrantů denně a milion ročně. To vedlo k prudkému nárůstu počtu zadržení, píše deník Guardian.
„Místo toho, aby (federální agenti) honili dealery s fentanylem, mnohem více jdou po šičkách z textilního distriktu v Los Angeles, po pracovnících na polích nebo dělnících ve stavebních firmách,“ popsala pro iROZHLAS.cz amerikanistka Kateřina Březinová.
Ve zmíněném New Yorku dochází k zatýkání zejména u soudů. Po celých Spojených státech se tak děje často i na parkovištích hobbymarketu Home Depot, v automyčkách, kostelech, veřejných parcích či restauracích.
„V zájmu toho, aby se Trumpova administrativa dostala na počty masových deportací, které slibovala, tak jde po lidech, kteří vypadají jako imigranti,“ upozornila Březinová. To se podle ní týká zejména lidí, kteří mají snědou pleť nebo akcent.
Vysoké denní kvóty vyústily nejen v zadržování tisíců osob bez trestního záznamu, ale také dlouhodobých držitelů zelených karet, lidí s platnými vízy a v některých případech i občanů Spojených států amerických, informovala agentura Reuters.
Co je to ICE?
Úřad pro imigraci a cla (ICE) spadá pod americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Spojené státy ho zřídily po teroristických útocích z 11. září 2001, a to v rámci rozsáhlé reformy federálního aparátu národní bezpečnosti. Americký Kongres udělil této agentuře pravomoci v oblasti zadržování a deportace imigrantů, kteří nemají legální status v USA.
„Na honu Trumpovy administrativy za vysokými počty deportovaných, se jí z pohledu ztrácí to, že většina deportovaných jsou lidé žijící ve Spojených státech amerických deset a více let. Lidé, kteří tam mají rodiny, narodili se jim tam děti a v drtivé většině nemají žádný záznam v rejstříku trestů,“ doplnila amerikanistka Březinová.
‚Zátahy se podobají únosům‘
Federální agenti často zasahují v civilu a kuklách, kvůli čemuž je není možné identifikovat. Během nedávných razií byli například zahalení imigrační agenti konfrontováni rozčílenými obyvateli, kteří po nich požadovali identifikaci, a nepřestali, dokud je ze svých čtvrtí nevyhnali.
Skrývání obličejů poté úřadující ředitel ICE Todd Lyons odůvodnil tím, že někteří agenti čelili výhružkám smrtí a obtěžování na internetu.
Problém je ale podle amerikanistky Březinové v tom, že se „zátahy podobají spíše únosům za bílého dne než zatčením od obránců zákona“. Videa takových zatčení se stala virálními na sociálních sítích a napříč Spojenými státy vyvolala protesty a pobouření.
Podle policejních expertů se ale použití síly federálními agenty během zátahů nijak neliší od běžných policejních taktik, a to hlavně, když lidé nespolupracují.
„Policejní práce umí být ošklivá, ale stále musí být profesionální“ popsal pro stanici CNN Thaddeus Johnson, bývalý činitel policie v Tennessee a hlavní výzkumný pracovník při Radě pro trestní justici.
„‚Nezajímá nás, jakou spoušť to způsobí. Nezajímá nás, jestli to věci převrátí naruby. Naším hlavním cílem je zajistit, aby v naší zemi žili pouze zdokumentovaní občané.‘ To je poselství, které se vysílá,“ argumentoval Johnson a dodal, že zátahy mají být odstrašující.
Jak navíc pro iROZHLAS.cz poznamenala amerikanistka Denisa Krásná, násilnost imigračních agentů není novinkou a sahá až do roku 2001, kdy americký migrační úřad vzniknul.
„Ani během Obamy se praktiky nedají považovat za nijak humánní nebo neagresivní. Faktem však je, že Trump od těchto věcí daleko více odvrací oči, a naopak je podporuje,“ podotkla amerikanistka.
Je to legální?
Praktiky imigračních agentů v řadě případů podle pozorovatelů balancují na hraně legality. „Často totiž dochází k zadržením bez jakéhokoliv zatykače – to znamená jen proto, že vypadáte, že byste mohl být v rozporu s imigračními zákony,“ přiblížila amerikanistka Březinová.
Obdobné praktiky spustily po Spojených státech lavinu soudních sporů. Zejména v případech, kdy k zadržení došlo nejen bez zatykače, ale také na soukromém pozemku či v domácnosti.
„Liberálnější právní experti říkají, že tím (ICE) upírá lidem lidská práva, důstojnost, svobodu, rovnost a právo na spravedlivý proces. To jsou nezcizitelná práva, která nevznikají a nekončí tím, jestli jste nebo nejste americkým občanem,“ podotkla Březinová.
Příslušníci ICE mohou ke vstupu na soukromý pozemek legálně používat takzvané lsti („ruses“), které jim například umožňují předstírat, že spadají pod jiný úřad či agenturu, a tvrdit, že vyšetřují trestný čin s cílem dostat se dovnitř a klást otázky. Za hranou jsou však výhružky či zastrašování.
Příliš lidí, málo jídla
Probíraným tématem je také stav detenčních center a průběh vazby. Zařízení jsou kvůli rekordnímu počtu zatčených přeplněná a imigranti čelí nedostatku vody, jídla i léků.
Federální agenti zároveň zadrženým ihned odeberou mobilní telefony a s tím i možnost kontaktovat rodinné příslušníky či právníky. „Několika jednotlivcům se podařilo uchovat třeba chytré hodinky a zkontaktovat tak právníka nebo rodinu. Tihle lidé se pak dostali ven na kauci,“ řekla Březinová.
„Trumpova administrativa ale i tuhle možnost zrušila a řekla, že lidé, kteří jsou v rozporu s imigračními zákony, nemohou o kauci žádat,“ dodala amerikanistka. Podmínky v detenčních centrech podle ní zadržené přistěhovalce často doženou až k opuštění Spojených států.
Přehmaty agentů
Neobvyklé nejsou ani chyby a nedorozumění. Někteří federální agenti například podle Reuters používají k vystopování migrantů a jejich adres umělou inteligenci, což zvyšuje hrozbu zadržení nesprávné osoby či ohrožení policisty.
„Víme, že v centrální Kalifornii dochází k poměrně hodně přehmatům. Existuje několik případů, kdy byl člověk na špatném místě ve špatnou chvíli – třeba v hispánské čtvrti, v autobuse, nebo byl součástí party, která rekonstruovala dům,“ popsala Březinová.
Podle amerikanistky se situaci většinou podaří vysvětlit, ale může to trvat i několik hodin. „I lidé postižení tímhle bezdůvodným zatčením potvrzují, že v okamžiku zatčení není řečeno, proč vás zatýkají,“ dodala Březinová.
Kontraproduktivita taktik
Podle CNN se objevují obavy, že ICE poškozuje důvěru občanů v policii, čímž podkopává i veřejné bezpečí. „Přistěhovalec, který je svědkem trestného činu, nemusí být ochoten promluvit, pokud se bojí, že bude sám zatčen,“ píše server.
Imigrantů se navíc podle amerikanistky Březinové zastává i americká společnost. „Tlačí spíše na lidštější zacházení a jiný proces s lidmi, kteří pracují v kuchyních, v barech, na stavbách či na polích,“ popsala
Nadějí je podle Březinové velké množství výzev a iniciativ, které v souvislosti s masovými deportacemi upozorňují na bezpráví. „Nejsou to jen tradiční spolky a odborové organizace, které se snaží hájit práva imigrantů. Často to jsou spolky, které se donedávna imigrací vůbec nezabývaly, například asociace pracovníků automyček,“dodala Březinová.