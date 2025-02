Agentura zodpovědná za jaderné zbraně v USA musela propustit stovky zaměstnanců. Způsobilo to chaos

V civilní agentuře, která dohlíží na jaderné zbraně Spojených států, v posledních dnech panuje zmatek v důsledku propuštění zaměstnanců, které nařídila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom americký veřejnoprávní rozhlas NPR s odvoláním na současné i bývalé zaměstnance Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA). Kvůli chaosu bylo podle nich v pátek toto propouštění pozastaveno. Washington 14:49 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest na podporu federálních zaměstnanců ve Washingtonu (fotografie z 11. února 2025) | Foto: Craig Hudson | Zdroj: Reuters

Vedoucí činitelé v NNSA dostali několik hodin na to, aby propustili stovky zaměstnanců. Poté, co tito zaměstnanci obdrželi oznámení o ukončení pracovního poměru, ztratili přístup do svých pracovních e-mailů a v některých případech museli okamžitě vyklidit pracovní místo. Část lidí výpověď nedostalo písemně.

Na celém ministerstvu energetiky, kam úřad spadá, údajně dostalo výpověď více než tisíc federálních zaměstnanců. Jde o důsledek iniciativy Trumpova spojence Elona Muska a jím vedeného úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), jehož cílem je snížit počet federálních zaměstnanců a to, co Musk s Trumpem označují za nadměrné vládní výdaje.

NNSA je částečně autonomní agentura, která dohlíží na americké zásoby tisíců jaderných zbraní. Plní celou řadu úkolů v oblasti jaderné bezpečnosti, včetně servisu jaderných zbraní v době, kdy nejsou v pohotovosti v raketách či bombardérech. Provádí také jejich modernizaci.

Přestože má ve svém názvu slova „národní“ a „bezpečnost“, výjimku z propouštění podle veřejnoprávního rozhlasu úřad nedostal. Manažeři pak museli písemně obhájit existenci jednotlivých pracovních pozic na prostoru pouhých 200 znaků. Ačkoliv vedení úřadu vypracovalo seznam nepostradatelných pracovníků, před výpovědí nařízenou Trumpovou administrativou to většinu z nich neuchránilo.

Jeden ze zaměstnanců NNSA rozhlasové stanici řekl, že propouštění je nyní pozastaveno částečně kvůli chaotickému průběhu. Jiného pracovníka úřad kontaktoval s tím, že jeho výpověď byla zrušena.

Podle zaměstnanců ale panují obavy, že škody mohou být nevratné. Jaderná bezpečnost je vysoce specializovaná práce pod vysokým tlakem, není však nijak zvlášť dobře placená, upozornil jeden ze zaměstnanců. „Proč by někdo měl vzít tuto práci zpět?“ tázal se.