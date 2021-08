Další útok v Afghánistánu. Na letiště v Kábulu mířilo pět raket, bezpečnostní systém je zlikvidoval

Na kábulské letiště v pondělí ráno někdo vypálil až pět raket. S odvoláním na americké vojenské zdroje to uvedla agentura Reuters. Zmíněný zdroj nemá informace o případných obětech nebo zraněných. Většina spojenců ze Severoatlantické aliance ukončila evakuace svých lidí i vojáků a do úterý by se měli stáhnout i poslední Američané. V Radě bezpečnosti by se také v pondělí mělo jednat o vytvoření bezpečné zóny pro případné další evakuace.

