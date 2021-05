Air France zrušily další let z Paříže do Moskvy. Kvůli Bělorusku nezískaly ruské povolení k přeletu

Francouzská letecká společnost Air France zrušila páteční let z Paříže do Moskvy. Přepravce musel lety na této trase zrušit i ve středu a čtvrtek, protože od ruské strany nezískal potřebná povolení pro změnu trasy, když se chtěl vyhnout Bělorusku, uvádí francouzský list Les Échos. Do letectví se tak promítá spor mezi členy Evropské unie a Běloruskem, podporovaným Ruskem, který vypukl po nedělním vynuceném přistání letadla Ryanairu v Minsku.

Paříž/Moskva 21:27 27. května 2021