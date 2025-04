Aktivisté z organizace Greenpeace obsadili rypadlo v polském dole Turow. Požadují plán na jeho uzavření

Podle české pobočky Greenpeace se na akcí podílí necelé dvě desítky aktivistů, mezi nimi jeden český občan. Na rypadle, které je podle agentury PAP vysoké jako 13patrový dům, protestující vyvěsili transparent s fotografií polského premiéra Donalda Tuska, heslem "Uhlí to má za sebou" a výzvou „Premiére, postarej se o lidi!“.

Obce na Bruntálsku řeší výstavbu větrných elektráren. Místní se bouří, větrníky vadí i sousedům v Polsku Číst článek

Povrchový důl Turów zásobuje uhlím sousední elektrárnu. Podle organizátorů polské úřady obyvatelům regionu léta lžou, když říkají, že Turów má budoucnost až do poloviny 40. let tohoto století. Greenpeace tvrdí, že prodražující se výrobu elektřiny z uhlí nahradí produkce z obnovitelných zdrojů.

Na místě protestu je policie. Dohlíží na bezpečnost aktivistů i zaměstnanců dolu. V Turowě jsou také policejní vyjednávači, řekl PAP zástupce policie Przemyslaw Ratajczyk.

Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody, zvýšené prašnosti, ale také hluku nebo poklesu půdy. Polská strana už vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před prachem a hlukem z dolu chrání lidi na české straně zemní val.

Polská pobočka Greenpeace podle serveru Gazeta Prawna upozornila i na technické problémy nového zařízení v elektrárně, které od spuštění v roce 2021 kvůli poruchám nefungovalo dohromady více než 530 dní.

Jihoafričtí záchranáři vytáhli z dolu nejméně 60 těl. Podle příbuzných zde byli někteří horníci od července Číst článek

Skupina PGE obvinila aktivisty, že svým vpádem „vytvořili bezprostřední ohrožení zdraví a životů jak svých, tak pracovníků dolu“, a proto byla na místo přivolána policie. Současně PGE ujistila, že protest neovlivnil fungování elektrárny a dodávky elektřiny pro odběratele.

Společnost zdůraznila, že Turów vyrábí osm procent polské elektřiny, zajišťuje stabilní dodávky a má mimořádný význam ve chvílích, kdy výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů nestačí. PGE připomněla, že úřad ochrany životního prostředí před třemi lety souhlasil s těžbou uhlí až do roku 2044.

Polská pobočka Greenpeace odpověděla, že už na počátku příští dekády nebude mít elektrárna větší význam, a upozornila, že bez reálného data uzavření dolu a plánu transformace lidé, kteří pracují pro PGE, ztratí zdroj příjmů a region čeká úpadek.