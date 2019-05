V Alabamě schválili zákaz potratů, včetně případů znásilnění či incestu, vetovat ho může guvernérka

Americký stát Alabama schválil návrh zákona, který zakazuje potraty pod hrozbou trestu až 99 let vězení. Pokud ho podepíše i guvernérka, bude zákon patřit k nejpřísnějším v celé zemi. Obhájci práva na potrat se obávají, že je ohrožen i 46 let starý precedens, který toto právo zaručil na federální úrovni. Alabama 10:07 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákonodárci v Alabamě zvolili potratový režim, kdy je ukončení těhotenství zakázáno v jakékoli době gravidity. | Foto: CHRISTOPHER ALUKA BERRY | Zdroj: Reuters

Senát státu Alabama s jasnou převahou schválil návrh zákona, který potrat legalizuje pouze ve výjimečných případech, jako je smrtelná anomálie plodu nebo ohrožení života matky.

Naopak důvodem pro nárok na potrat podle návrhu není znásilnění ani incest. Trest, kterým může být až 99 let vězení, nehrozí ženám, ale lékařům, kteří by potrat provedli. Americký svaz pro občanské svobody pohrozil, že pokud zákon vejde v platnost, napadne ho u soudu.

Zákazy potratů v poslední době rozšířily i další americké státy, kde je možné je provádět jen tehdy, pokud ještě není tlukot srdce plodu detekovatelný ultrazvukem. Tlukot srdce je možné často zjistit již po šestém týdnu gravidity, kdy o ní žena ještě nemusí vědět. Kritici těchto opatření se obávají, že Nejvyšší soud nově s převahou konzervativních soudců může přehodnotit skoro půl století starý precedens a omezování práva žen umožnit.

Právo na život?

Zákonodárci v Alabamě ale zvolili ještě přísnější potratový režim, ukončení těhotenství zakázali v jakékoli době gravidity s výjimkou stavu, který by ohrozil život matky. Republikáni v Alabamě odmítli i návrh demokratů, aby potrat byl umožněn ženám a dívkám, které se staly oběťmi znásilnění a incestu.

Obhájci zpřísnění potratů tvrdí, že právo na život nenarozeného dítěte je nadřazeno všem ostatním právům. Republikánští zákonodárci v Alabamě rovněž uvádějí, že smyslem návrhu je i to, aby se potraty věnoval přímo Nejvyšší soud Spojených států, který by mohl zvrátit precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973. To interrupce ve Spojených státech de facto legalizovalo.