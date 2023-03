Německou redaktorku nařkl z šíření ‚fake news‘. Srbský prezident v rozhovorech shazuje novinářky

Srbští novináři měli před týdnem příležitost se setkat s prezidentem Aleksandarem Vučićem na tiskové konferenci k situaci v Kosovu. Ta proběhla v souvislosti s jednáními v Ohridu s kosovským premiérem Albinem Kurtim. Novinářka portálu N1, která Vučiće upozornila na jeho protichůdný výrok, se dočkala reakce útočící na srbská média. Nebylo to letos poprvé, kdy srbský prezident veřejně ponížil novináře a jejich činnost. Bělehrad 16:37 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srbský prezident Aleksandar Vučić | Foto: Johanna Geron | Zdroj: Reuters

„Vrátila bych vás k,“ začala se doptávat srbského prezidenta na bližší informace o jednání v Ohridu novinářka serveru N1 Žaklina Tatalovićová.

„Nevracejte mě, ale položte mi otázku. Mě nikdo nevrací, ani nikam nevodí,“ skočil Vučić novinářce do řeči. V rozhovoru v rámci tiskové konference k situaci v Kosovu prohlásil srbský prezident, že to není on, ale média, kdo mystifikuje srbské občany.

Novinářku Tatalovićovou dále nařknul z toho, že je nezdvořilá a neposlouchala jeho projev. „Jsem velmi šťastný, že srbský národ vidí, že ti, kteří nenávidí, dokážou lidem nabídnout pouze nezdvořilost.“

„Soustřeďte se na otázku. Řekněte, jaké jsou důsledky toho, že se nebude implementovat článek 4 (pozn.red.: plánu na normalizaci vztahů Srbska a Kosova),“ požádala Tatalovićová prezidenta o vysvětlení.

Kako je počelo..

Dobro poslusajte kako nam se daje pitanje… pic.twitter.com/k0Qbt7oRHP — Žaklina Tatalović (@zaklina_prva) March 19, 2023

„Důsledky jsou hrozivé,“ zvýšil hlas Vučić. „Podařilo se vám snížit průměrný share vaší televize z 1,1 na 0,7, tak byste se vy měli soustředit spíše na to, co s tím můžete dělat.“

„Vždy jim férově odpovídám na otázky,“ prohlásil Vučić o novinářích z televizí N1 a Nova S tři dny před výše popsaným rozhovorem s Tatalovićovou.

Německá ministryně

Nejednalo se ale v letošním roce o první incident, kdy se prezident obracel na novináře neprofesionálně. Podle serveru Nova.rs v březnu německá novinářka serveru ZDF konfrontovala prezidenta Vučiće s faktem, že se účastní rozhovorů v televizích Happy a Pink, které mu dávají prostor pro šíření dezinformací.

Srbský prezident Vučić se sejde s kosovským premiérem Kurtim. Každý chce jednat o něčem jiném Číst článek

Jako příklad uvedla rozhovor v TV Happy, kde Vučić prohlásil, že se německá ministryně zahraničních věcí začala živit politikou až poté, co pracovala jako prostitutka.

„Uvádíte Pink jako příklad, protože jste slyšela lživé zprávy od někoho, kdo si pouze říká analytik, který je zaplacen německými fondy, aby dával lživé informace německým politikům,“ reagoval na dotaz německé novinářky Vučić.

Novinářce i ministryni zahraničních věcí se za výroky omluvil, přes to se mu v omluvě podařilo zkritizovat činnost televizí N1 a Nova S. Podle Vučićových slov jsou totiž všechna jejich tvrzení opovrženíhodná.