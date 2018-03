Data o uživatelích facebooku předal společnosti podporující Trumpa. 'Volby to neovlivnilo,' tvrdí vědec

Britský vědec Aleksandr Kogan, který pomohl analytické společnosti Cambridge Analytica s kontroverzním sběrem dat o uživatelích facebooku, odmítá, že by informace ovlivnily prezidentské volby ve Spojených státech. Prohlásil to ve středečním zveřejněném rozhovoru s BBC. Společnost Cambridge Analytica pomáhala v kampani americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Firmu ale kvůli nečestnému získávání osobních dat vyšetřují britské i americké úřady. Londýn 18:41 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědec pomohl analytické společnosti s kontroverzním sběrem dat o uživatelích (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Přesnost těchto dat byla neobyčejně zveličena,“ řekl Kogan. Na dotaz, zda by cílené oslovování voličů na základě hodnocení, která pomáhal sestavovat, mohlo ovlivnit volby, odpověděl nesouhlasně. „Osobně si to nemyslím. Podle mě to mohlo (Trumpovu – pozn. red.) kampaň jen poškodit,“ řekl.

Kogan se domnívá, že Cambridge Analytica se snažila prodávat zázrak. „Prohlašovali, jak neuvěřitelně přesné to je a že to o vás řekne všechno. Myslím si, že ve skutečnosti tomu tak není,“ dodal.

Vědec, který se věnuje analytické psychologii, vyvinul aplikaci, která shromažďovala data o uživatelích facebooku a o jejich přátelích. Tyto údaje potom Kogan předával společnosti Cambridge Analytica, což obě strany potvrdily.

Kogan ve středu rovněž sdělil, že analytické firmě takto poskytl informace o 30 milionech Američanů a že je možné, že tyto údaje byly ve volbách použity. Tvrdí ale, že na sběru dat neměl žádný osobní prospěch a že jeho jedinou chybou v kauze je to, že se o pozadí práce více nezajímal. Dodal, že nyní spolupracuje s úřady, které případ prověřují. V médiích se nicméně objevily informace, že Koganova role nemusí být tak nevinná, jak vědec tvrdí.

Obětní beránek

V rozhovoru Kogan rovněž komentoval své akademické působení v Rusku. Tvrdí, že s jeho následnou prací pro Cambridge Analytica to nemá žádnou souvislost.

Kogan BBC řekl, že společnosti Cambridge Analytica i Facebook z něj učinily obětního beránka. „Mysleli jsme si, že děláme něco, co je skutečně v pořádku,“ prohlásil. „Cambridge Analytica nás ujistila, že všechno je naprosto legální a ve shodě s uživatelskými podmínkami,“ dodal.

Podle Facebooku, provozovatele stejnojmenné sociální sítě, ale Kogan lhal o tom, že získaná data vymazal a že údaje neposkytoval třetím stranám. Mluvčí Facebooku sdělil, že Kogan nesměl předávat údaje společnosti Cambridge Analytica, která je využila pro komerční účely. Dodal, že proti základním pravidlům společnosti Facebook bylo i poskytování dat o přátelích uživatelů.

Do kauzy vstoupila také univerzita v Cambridge, která oznámila, že od Kogana žádala – a následně dostala ujištění –, že vědec pro svou kontroverzní práci nepoužil žádná univerzitní data, školní zdroje a ani prostory školy. Prestižní univerzita se obrátila i na provozovatele sociální sítě, aby jí poskytl veškeré informace.