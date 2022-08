Je to gangsterská praktika. Ukrajinci neměli důvod na Dugina a jeho dceru útočit, říká odborník na Rusko

V sobotu poblíž Moskvy zemřela při explozi auta dcera ultranacionalisty a ruského ideologa Alexandra Dugina. K vraždě novinářky-dezinformátorky Darji Duginové se přihlásili neznámí ruští partyzáni, zatímco ruská tajná služba FSB z útoku viní Ukrajinu. Podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ale pro Ukrajince nedávalo smysl na Dugina a jeho dceru útočit, jak popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Moskva 7:00 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Dugin na snímku krátce po smrti své dcery | Zdroj: Profimedia

Dá se v různých verzích, které se za poslední dva dny o útoku na Alexandra a Darju Duginovy objevily, usuzovat, kdo za útokem stojí a co si od něj sliboval? Vane skutečně vítr od opozičně naladěných ruských partyzánů, kteří se k činu přiznali?

Co se týče kriticky smýšlejících Rusů a jejich schopností podnikat podobné akce, musíme být realističtí. Tím, že se k tomu přiznali, nejsem přesvědčen, že jde o nějakou síť, která najednou začne jednoho po druhém zabíjet kremelské ideology a další představitele režimu.

Rusko viní z vraždy dezinformátorky Duginové Ukrajinu. Pachatelka odjela do Estonska, tvrdí FSB Číst článek

Sabotážní akce v ruské společnosti existují, naučili se je od svých protějšků z Běloruska. Ti se totiž ukázali jako celkem efektivní, protože zpozdili přesuny ruské armády po Bělorusku. Teď se tito partyzáni nebo jejich know-how přesunují do Ruska. Hodně se mluví o žhářských útocích například na policejní stanice nebo na odvodné stanice pro mladé muže atd. V tom určitý potenciál existuje, ale rozhodně bych ho nepřeceňoval.

K odpovědnosti za smrt Darji Duginové se přihlásila dosud neznámá ruská partyzánská skupina s názvem Národní republikánská armáda (NRA). Víme o ní něco bližšího nebo o jejích případných důvodech k takové akci?

Co se týče NRA, tak jsem celkem zaskočen. Vlastně nevím, jestli je to nějaká ryzí opoziční platforma, nebo se jedná o ruské tajné služby. Přiznám se, že tím, že je to tak nová struktura, tak úplně nemám přehled o tom, kam si je zařadit a jak vyhodnotit jejich potenciál pro podobné akce v budoucnu.

Je otázka, kdo byl cílem, jestli Alexandr Dugin, jeho dcera nebo oba. Ale signál, který to vyslalo, je velmi varovný. V tuto chvíli máme stále ještě tolik otazníků a nejistoty, kdo za útokem skutečně stál, jak proběhl atd. V Kremlu si to ale vyhodnotili tak, jak se dalo očekávat – že za tím jsou Ukrajinci.

Kreml vše obrátí

To je právě kremelská verze útoku. Ruská tajná služba FSB tvrdí, že pachatelkou byla ukrajinská občanka, která poté odjela do Estonska…

Ano, ale při všech těchto nejasnostech je hmatatelné snad jen to, jaké důsledky budou nakonec vyvozeny. A na základě zkušeností můžeme snadno vyhodnotit, že důsledky nebudou vyvozeny vůči Národní republikánské armádě, ale vůči Ukrajině. A to v tomto klíčovém týdnu, kdy si ve středu 24. srpna bude Ukrajina připomínat výročí nezávislosti na SSSR.

Dezinformátorku Duginovou zabili ruští partyzáni, oznámil aktivista. ‚Putin bude sesazen,‘ hlásají Číst článek

Jestli bude na straně kremelského režimu nějaký záměr, tak právě ten, že je potřeba vyostřit vojenskou operaci na Ukrajině. A to jak v případě, kdy za smrtí Darji Duginové stojí ruské tajné služby, tak i v případě, že nikoliv. Toto je a bude daleko hmatatelnější, než různé spekulace, kdo za útokem byl.

Dávalo by ale vůbec smysl, kdyby za útokem stáli Ukrajinci? Co by tím vůbec získali?

Nedomnívám se, že by to byli Ukrajinci. Darja Duginová sama nebyla vůbec významná, její otec asi byl významný pro nějakou malou část ruské společnosti, ale nebyl politicky nikterak signifikantní. Je veliký rozdíl, když se podnikají sabotážní útoky na představitele kolaborantských struktur na Ukrajině, jako například na samozvaného starostu Mariupolu, a někde v Moskvě.

Z vojenského i taktického hlediska podnikat takový útok na okraji Moskvy je něco jiného než na půdě, kterou Ukrajinci znají. Jde o útok, který by vyžadoval nesmírné plánování, přípravy a kapacity. Při vší úctě k ukrajinské vojenské kapacitě si ale nemyslím, že toho je Ukrajina dneska schopná. Anebo když už, tak by se snažila zaměřit na někoho jiného.

‚Gangsterské praktiky‘

Útok samotný měl spíš rysy toho, jak se řešily problémy s nepohodlnými osobami v Rusku v 90. letech…

Nastražení bomby do auta je skutečně hodně gangsterská taktika. Myslím, že to snese srovnání s tím, jak se likvidovali podnikatelé, nepohodlní politici a představitelé státních struktur v 90. letech. Velmi to odpovídá gangsterskému prostředí, které jsme znali z Ruska 90. let.

To může indikovat dvě věci: buď za tím stály ruské bezpečnostní struktury, které to měly koneckonců ve své DNA už v té době, anebo že to bylo připraveno strukturami s kriminálním pozadím, které to dělaly na zakázku.

Většina analytiků se přiklání k tomu, že se bavíme o soupeření mezi určitými mocenskými nebo myšlenkovými tábory v okolí Kremlu. Darja Duginová a její otec jsou představitelé konzervativního křídla těchto kruhů. Bylo jasné, že to vzbudí hodně vášní, ale přitom to Kreml nic nestálo, protože to pro něj nejsou lidé jakkoliv podstatní.

Je v dnešním Rusku obvyklé, že se objevují takové násilné útoky vůči exponovaným politickým osobám? Výrazným atentátem tohoto typu v poslední době byla vražda opozičníka Borise Němcova, ale i to už je spousta let…

Přiznám se, že takto okázalou formu si úplně nepamatuji. Útoků tohoto druhu si v posledních letech vybavuji na Ukrajině. Ať už to byli novináři, někteří představitelé tajných služeb atd. Tam bylo útoků těchto druhů – typicky vyhazování aut do povětří – daleko více.

Na druhou stranu i v Rusku v posledních měsících došlo k celé řadě útoků vůči nepohodlným lidem z širšího okolí Kremlu. Ať už se podíváme na některé oligarchy, nepohodlné představitele opozičních struktur, vypadávání z vysokopodlažních budov… Toto bylo něco, co bylo v uplynulých měsících a letech poměrně typické. Dále šlo o zvláštní úmrtí ruských diplomatů v zahraničí, bývalých spojenců Kremlu…

Když je to v Moskvě a je to takto okázalou formou vyhození auta do povětří, tak je to trošku jiný styl, ale zároveň jde o kremelský modus operandi, jak se zbavovat lidí, kteří jsou buď nepohodlní, něco ví nebo se jen snaží od něčeho odvrátit pozornost. Třeba velmi okázalý útok na Alexeje Navalného.