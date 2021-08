Po mně přijdou jiní lidé, dokonce velmi brzy, připustil Lukašenko. Odmítá ale spekulace o termínu

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko, kterého neuznává opozice a řada západních států včetně Evropské unie, v pondělí řekl, že by ho ve funkci hlavy státu už „velmi brzy“ mohl nahradit někdo jiný. Při setkání s novináři a zástupci veřejnosti v Minsku ale podle agentur zároveň vyzval, aby se nespekulovalo o termínu, kdy by se tak mohlo stát. Minsk 23:11 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni v létě vypukly v Bělorusku rozsáhlé protesty proti vyhlášení Lukašenka vítězem prezidentských voleb z 9. srpna | Foto: Maxim Guchek | Zdroj: Reuters

Běloruskou sprinterku Kryscinu Cimanouskou, která z obavy z represí dala před návratem z tokijské olympiády přednost polskému azylu, označil za „zmanipulovanou“ cizími silami.

Loni v létě vypukly v Bělorusku rozsáhlé protesty proti vyhlášení Lukašenka vítězem prezidentských voleb z 9. srpna. Hlasování podle opozice doprovázely podvody a oficiální výsledek neuznala Evropská unie ani například Spojené státy.

Lukašenko v době nejsilnějších demonstrací slíbil, že odstoupí, ale až po schválení změny ústavy, jež by měla oslabit pravomoci prezidenta ve prospěch parlamentu. Opozice však požadovala jako první krok odchod Lukašenka.

„Jak lze odejít do důchodu a zabývat se něčím jiným, to si zatím nepředstavuji. To neznamená, že se budu křečovitě držet tohoto (prezidentského) křesla. Ne. Po mně přijdou jiní lidé, dokonce velmi brzy. Jen si nedělejte starosti ohledně načasování,“ prohlásil autoritářský běloruský vůdce, který v zemi drží moc pevně v rukou už od roku 1994 a je označován jako „poslední diktátor v Evropě“.

Podle něj je nyní 15 až 20 osob, které by mohly na jeho místo nastoupit.

Na tiskové konferenci také tvrdil, že není žádný diktátor, protože nikdy nikomu nic nenařizoval, a že jen brání Bělorusko před spiknutím jeho protivníků. Ujišťoval také, že prezidentské volby vyhrál poctivě.

Návrh pozměněné ústavy

Lukašenko rovněž řekl, že ústavní komise, která připravuje doplňky a změny v základním zákonu, už ukončila první etapu své práce. Komisi, která má 36 členů, Lukašenko vytvořil prezidentským dekretem v březnu.

V červenci byl zveřejněn základní návrh pozměněné ústavy. V něm se kromě jiného omezuje zvolení jedné osoby ve funkci hlavy státu v přímých volbách na nejvýše dvě pětiletá období. Zakotveno má být omezení práva prezidenta rušit rozhodnutí vlády a vydávat dekrety i odvolatelnost nejvyššího představitele za stanovených podmínek.

Lukašenko koncem července nicméně prohlásil, že uvedený návrh není dobře připravený a vrátil ho k dopracování. Až bude s konečným návrhem spokojený, bude dokument, nejpozději v únoru, předložen ke schválení referendem.

V pondělí v této souvislosti mimo jiné zmínil, že je pro to, aby po vzoru Ruska bylo národní právo nadřazeno právu mezinárodnímu.

„Akce spíše připomíná dlouhý monolog: prvních 40 minut Lukašenko neodpovídal na žádné otázky, ale jen říkal, co chtěl, a od 41. minuty prezidentovu řeč pravidelně přerušují dotazy od spřízněných médií,“ napsala o mnohahodinové „tiskové konferenci“ stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Problémy v ekonomice

Upozornila, že ani v oficiálních vládních dokumentech nevypadá situace země tak růžově, jak ji vykresluje Lukašenko: státní dluh se od začátku roku zvětšil přibližně o 600 milionů dolarů (bezmála 13 miliard korun) a k začátku dubna dosáhl 23,7 miliardy dolarů. A rezervy země se jen za červen ztenčily o 4,6 procenta.

Problémy v ekonomice částečně souvisejí s pandemií, ale také s politickou krizí. Dluh vznikl dávno, ale podle expertů problém tkví v tom, že jej země splácí na úkor rezerv, dodala BBC.

Sám Lukašenko v pondělí uvedl, že Minsk požádal Moskvu o odklad ve splacení miliardové půjčky a že požádal o nový úvěr.

„Nic nového,“ napsal opoziční list Naša Niva o Lukašenkově vystoupení, které trvalo rekordních osm hodin a 15 minut. „Lví část zabrala propagandistická demagogie,“ dodal.

Na setkání s prezidentem podle listu nepustili ani jediného novináře z běloruských nezávislých médií. Lukašenko reagoval na kritické otázky zahraničních novinářů nervózně.

Neslíbil propuštění politických vězňů, vyhnul se odpovědi na dotaz, kdo bude jeho nástupcem, a pohrozil, že migranty z Iráku by mohli nahradit „turisté z Afghánistánu“.