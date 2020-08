Lukašenka zatím Evropská unie netrestá. V případě sankcí pohrozil běloruský prezident odvetou

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko pohrozil recipročními kroky v případě zavedení sankcí vůči své zemi v souvislosti s prezidentskými volbami, které byly podle opozice zfalšované, a v souvislosti s brutálním potlačováním protestů. Ministři zahraničí EU se na těchto sankcích předběžně dohodli na dvoudenní neformální schůzce, která skončila v Berlíně. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že Lukašenko prozatím na seznamu není. Berlín 15:52 28. 8. 2020 (Aktualizováno: 16:00 28. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ukážeme jim, co jsou to sankce,“ pohrozil v reakci na unijní kroky Lukašenko. | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Nařídil jsem vládě předložit návrh přeorientování všech obchodních toků z litevských přístavů na přístavy jiné. Uvidíme, jak s tím budou žít,“ řekl Lukašenko při návštěvě jednoho potravinářského závodu. Podle agentury BelTA v této souvislosti uvedl, že 30 procent litevského rozpočtu tvoří přeprava zboží z Běloruska přes Litvu.

„Ukážeme jim, co jsou to sankce. Jestli se (Poláci a Litevci) doposud dostávali do Číny a do Ruska přes nás, tak teď budou létat buď přes Baltské nebo Černé moře, aby mohli obchodovat s Ruskem,“ pohrozil rovněž Lukašenko.

Litevské ministerstvo zahraničí už zařadilo na svůj běloruský sankční seznam 118 lidí, včetně Lukašenka. Všechny tyto osoby byly podle Vilniusu zapojené do zfalšování prezidentských voleb konaných 9. srpna a do neoprávněného použití síly proti účastníkům demonstrací.

Ohrožení dialogu

„Je jasněji, jak seznam bude vypadat. Budou do něj zahrnuti vysocí představitelé běloruského režimu,“ řekl v pátek po jednání ministrů Petříček. Na dotaz, zda tam bude i Lukašenko, Petříček odpověděl, že prozatím ne. „V tuto chvíli na seznamu pravděpodobně figurovat nebude, ale není vyloučeno, že v následujících dnech se podle vývoje situace bude seznam ještě doplňovat,“ řekl.

Za důvod, proč běloruský prezident zatím není zahrnut mezi osoby postižené sankcemi, označil skutečnost, že by to mohlo ohrozit případný dialog mezi režimem a opozicí, který EU podporuje. Pokud se ale situace v zemi zhorší, EU může Lukašenka na seznam připsat.

Máme shodu na sankčním seznamu. V tuhle chvíli je na seznamu asi 20 jmen. Není to finální verze. Chceme ho mít připraven do příští Rady ministrů zahraničí. Debata je stále nad zařazením prezidenta Lukašenka. Já si myslím, že by na seznamu být měl, otázkou je, zda už teď.

O dohodě v otázce Běloruska Petříček hovořil již v pátek ráno a později uvedl, že i v pátek se ministři k Bělorusku vrátili. „Protože prezident Lukašenko odmítl jakoukoli roli OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) v moderování dialogu,“ řekl Petříček. „To je podle našeho názoru v rozporu se závazky OBSE a Bělorusko je členem OBSE,“ dodal.

„Naší prioritou je pomoci zahájit politický dialog mezi režimem, civilní společností a Bělorusy. Podporujeme jejich cíl, tedy svobodné volby, ve kterých si sami rozhodnou o své budoucnosti,“ řekl Petříček.

V Bělorusku propukly protesty po oznámení drtivého vítězství Lukašenka v prezidentských volbách. Mnoho lidí je ale přesvědčených, že výsledek byl zfalšovaný a že ve skutečnosti zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Do ulic více měst, včetně Minsku, proto vyšly desetitisíce demonstrantů, proti nimž v prvních dnech brutálním způsobem zasahovaly speciální policejní síly OMON.