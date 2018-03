Zúčastněte se voleb, ale jen jako pozorovatelé, vyzval své příznivce Navalnyj. Ten kandidovat nemůže

Ruští prezidentští kandidáti už mají jen dva dny na přesvědčování voličů. Sympatizanti opozičního předáka Alexeje Navalného ale k volbám nepůjdou. Ústřední volební komise ho odmítla jako kandidáta zaregistrovat s odvoláním na zákon, který pravomocně odsouzeným osobám zakazuje kandidovat. Moskva 14:35 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Alexej Navalnyj ve svém nejnovějším videovzkazu vyzval své příznivce, aby se voleb zúčastnili, ovšem pouze jako pozorovatelé ve své volební místnosti a neumožnili -jak řekl-podvodníkům zfalšovat volby, přestože o skutečné volby podle Navalného nejde.

Zúčastněte se voleb, ale jen jako pozorovatelé, vyzval své příznivce Navalnyj. Více si poslechněte v reportáži Martina Dorazína.

„Je to znovuzvolení Putina. On si vybral protikandidáty tak, aby lidé k volbám šli a on pak mohl říct: Vidíte, tohle je ta vaše opozice s podporou půldruhého procenta v zemi. Jestliže průměrný ruský občan uvidí v televizi kandidáty, jak se polévají vodou a překřikují jeden druhého, řekne si jen: Jejdamane!“ řekl Navalný ve videovzkazu.

Alexej Navalnyj se těchto voleb jako kandidát účastnit nemůže, a proto cílí hlavně na mládež a budoucí voliče.

Stávka voličů

Pomocí agitace na sociálních sítích dokázal například probudit i přístav Murmansk, největší ruské město na chladném severu a tradiční baštu voličů Vladimíra Putina.

„Murmanská oblast by měla být jednou z nejbohatších, ale copak se podobá sousednímu Norsku nebo Finsku? Co s námi není v pořádku? Vláda není v pořádku! Jsou to zloději, podvodníci a ničemové. Příklady ani uvádět nemusím. Stačí se podívat na tento rozpadající se dům v centru Murmansku, města hrdiny,“ dodal opoziční vůdce.

Navalnyj po celém Rusku vyhlásil akce pod názvem Stávka voličů. Většinou šlo o shromáždění nebo pochody, které úřady nepovolily a policie je rozehnala.

Riskují vyhazov ze školy

V Moskvě se zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín ptal mladých účastníků, čím je Navalnyj oslovil natolik, že riskují vyhazov ze školy.

„Vyšli jsme do ulic, aby volby byly čestné. Naše kandidáty k volbám nepouštějí, protože režim nechce žádnou změnu. My chceme, aby se politici měnili v rámci ústavy Ruské federace a zákonů, což se u nás bohužel nedodržuje,“ řekl Radiožurnálu student pedagogiky Timofěj.

Navalnyj byl podle něj jediným politikem, který vedl opravdovou kampaň, na rozdíl od jiných kandidátů ruské opozice: „Sobčaková nebo Javlinský jsou povrchní. Pozvali je, aby vytvořili dojem, že u nás jsou volby. Vždyť ani nemají pořádný program. Zato Navalnyj měl výborný program, je to skutečný bojovník s korupcí. Ve svých videomateriálech dokázal, že Medvěděv a Putin kradou. Navalného k volbám nepustili na základě zmanipulovaných soudních případů a ani se moc nenamáhali s vysvětlením, proč se voleb nesmí účastnit.“

Kritika od opozice

K nedělním volbám nepůjde ani Alexandr, který studuje práva. Kdyby mohl, volil by Navalného. „V seznamu není ani jediný reálný kandidát. Všichni, které k volbám pustili, se Putina nejprve zeptali, jestli mohou kandidovat. Samozřejmě, že nejsou schopní zvítězit. Je to prostě cirkus, je to divadlo o prodloužení Putinova vládnutí. On chce národu a světu ukázat, že v Rusku jsou volby. Ve skutečnosti ale nejsou,“ myslí si Alexandr.

Současný ruský režim nemůže Navalnému přijít na jméno. A to doslova. Jeho příjmení ruští vládní politici ani prezident veřejně nevyslovují, aby mu nedělali reklamu.

Zbytek opozice zase Navalnému vyčítá, že tříští síly, že je populista a má vůdcovský komplex. Jedině Navalnyj ale dokázal zmobilizovat mládež po celém Rusku a svůj elektorát nemíní nikomu přenechat.