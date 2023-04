Otec dívky se u soudu kvůli protiválečnému obrázku neobjevil. Maša je teď s matkou, která o ni nestála

V ruském městě Jefremov, vzdáleném asi 300 kilometrů od Moskvy, se konalo první jednání soudu o odebrání rodičovských práv muži, který se do problémů se zákonem dostal kvůli protiválečné kresbě své dcery, žákyně šesté třídy. Případ mezitím vzbudil pozornost nejen v Rusku, tomu odpovídal i zájem reportérů. Ale Alexej Moskaljov nebyl k soudu předveden a u soudu se neobjevila ani jeho třináctiletá dcera Maša. Moskva 20:28 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podporovatel Moskaljova u soudu | Zdroj: Reuters

Soud podle médií jednal za zavřenými dveřmi, než stanovil datum dalšího jednání na 20. dubna.

Kde se Moskaljov nyní nachází, není jasné, uvedla ruská redakce BBC a připomněla, že Moskaljov ještě před odsouzením za „diskreditaci“ armády ke dvěma letům za mřížemi utekl z domácího vězení. Mezitím byl znovu zatčen, ale jeho právníci s ním nejsou ve spojení a ani nevědí, kde se momentálně nachází.

Rusko zavedlo tresty za „šíření lží“ o ruské armádě a za její „diskreditaci“ krátce poté, co loni v únoru ruská vojska podnikla invazi na Ukrajinu. Zákon je namířen proti všem, kdo veřejně odmítají oficiální výklad Moskvy o dění v sousední zemi. Za jeho porušení hrozí až 15 let vězení.

Matka dívky, Olga Sitčichinová, která se o výchovu dcery v posledních letech nestarala, nejprve podle ruské zmocněnkyně pro práva dětí Marije Lvovové-Bělovové odmítla po zatčení bývalého muže vzít Mašu k sobě a písemně požádala o umístění dívky do dětského domova.

Zmocněnkyně ještě v úterý novinářům řekla, že pro dívku hledá náhradní rodinu. Maši byla ochotna se ujmout aktivistka Jelena Agafonovová, která již dříve Moskaljovovým pomáhala, ale zmocněnkyně ve středu ohlásila, že si dívku k sobě přeci jen vzala její matka; stačilo k tomu, aby stáhla dřívější prohlášení o umístění dívky do sirotčince.

„Jsem šokovaná,“ řekla BBC o chování Mašiny matky Agafonovová. Zatelefonovala Sitčichinové, aby pohovořila s Mašou, ale její matka zavěsila.

K matce dívka nechtěla

Sitčichinová žije v Tambovské oblasti a má dva již dospělé syny, z nichž jeden BBC řekl, že se o ně matka nestarala a vyrůstali u babičky v Kazachstánu.

Sitčichinová podle serveru 7x7 dojíždí do práce do Moskvy, kde pracuje na směny. Nyní tvrdí, že je ochotna z práce odejít a starat se o dceru. O živobytí se podle ní postará partner s bratrem. Tvrdila, že ve sblížení s dcerou jí bránil Moskaljov, který ji vyhodil z bytu. S dcerou se naposledy viděla, když Maša byla v druhé třídě.

„Maša zpočátku k matce nechtěla – a podle zákona jsme povinni přihlížet k jejímu názoru. Ale teď názor změnila, což mi sama telefonicky řekla,“ tvrdí zmocněnkyně.

Marija Lvovová-Bělovová je v posledních týdnech v centru pozornosti, protože ji Mezinárodní trestní soud společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podezírá z účasti na únosech ukrajinských dětí do Ruska a vydal na ni zatykač.

Dopis od otce

Moskaljovův advokát Vladimir Vilijenko před zasedáním soudu zveřejnil dopis otce dceři.

„Prosím tě vydrž to, lidé přemýšlejí, jak ti pomoci. Poslouchej mého advokáta. Teď se o náš případ zajímá hodně lidí. Pokud Tě někdo z našich příbuzných bude chtít vzít do péče, dej k tomu souhlas, protože je to lepší než být v sirotčinci. Advokát ti poradí. Jestli tě předvedou před soud, zeptej se na tátu, důrazně se ptej soudce,“ napsal Moskvaljov.

U soudu se podle serveru Msk1.ru sešlo množství lidí: místní lidé, novináři, advokáti. Poblíž zadržela policie aktivistku s protiválečným plakátem, která na strážnici podle médií dostala záchvat paniky. Největší pozornost ale budil Roman z Moskvy, který k soudu přišel podpořit Moskaljova v tričku s nápisem „Mít rád tátu není zločin“.

Moskaljovova dcera Maša loni na jaře namalovala ve škole při výtvarné výchově obrázek, na němž je ukrajinská vlajka s nápisem „Sláva Ukrajině“ a ruská vlajka, na níž stojí „Ne válce, Putinovi“. Na obrázku je i žena, která drží za ruku holčičku a dlaní se snaží zastavit rakety letící z Ruska.

Poté, co vedení školy informovalo policii, byl Moskaljov obviněn z „diskreditace“ ruské armády kvůli příspěvku na sociálních sítích. Letos v březnu byl zadržen a umístěn do domácího vězení a jeho dcera do dětského domova.

Krátce před vynesením rozsudku na konci března otec z Ruska zmizel, následně ho ale zadrželi v Bělorusku. Podle ruských informačních kanálů byl zadržen pravděpodobně kvůli tomu, že si v bytě, kde se skrýval, zapnul mobilní telefon.

Případ Rusko pobouřil

Případ ruskou společnost pobouřil, i když do ulic kvůli tomu nevyšli. „Vzbudilo to negativní pozornost. Už od doby, co byla Maša otci odebrána a umístěna do dětského domova, se na ruskojazyčných sociálních sítích objevily četné a významné hlasy na její obranu,“ tvrdí novinářka Petra Procházková, která se Ruskem zabývá.

„Soužití s otcem bylo bezproblémové. Teď se z toho vytváří kauza, že z ní málem vychovával nepřizpůsobivého člověka, který byl antivlastenec. Někteří lidé chápou, že je to úplný nesmysl,“ vysvětluje novinářka.

Zpočátku někteří prováleční blogeři na otce útočili. „Případ mnohem víc rezonuje v zahraničí než v samotném Rusku,“ dodává Procházková.