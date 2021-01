Navzdory varováním vyšli lidé do ulic. V Rusku začaly protesty proti zatčení Navalného.

Na protest proti zatčení opozičního politika Alexeje Navalného, ale taky proti režimu Vladimira Putina jako takovému vyšli do u Moskvě i dalších ruských městech. Úřady ovšem akce považují na nezákonné a varovaly, že podle toho budou postupovat. Zatýkání už začalo v městech na dálném východě, kde se demonstrovat už začalo, Praha 11:10 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečností složky zatýkají účastníka demonstrace v ruském Chabarovsku | Foto: Dmitry Morgulis | Zdroj: Reuters

První ruská města, kde vzhledem k časovému posuny protesty už začaly, ukazují, že lidé skutečně vycházejí do ulic navzdory těm varováním. V městě jako Chabarovsk nebo také Vladivostok se jedná o stovky, maximálně nižší tisíce lidí.

Ti, kdo tam vyšli, riskují zatčení. Podle agentury AP už bylo zadrženo přes 200 lidí. Z dosavadních postupuje jednotek na Dálném východě je zřejmé, že bezpečností složky chtějí postupovat rezolutně. Nevyhýbají se nějakým tvrdým zásahům.

Úřady i bezpečnostní složky čekají, jak velké budou demonstrace v A jestli to boudou tady v Moskvě nebo v Petrohradě.

V minulých dnech na sociálních sítích mobilizovalo velké množství lidí. Mezi nimi i hodně mladých lidí. Úřady se ale zároveň usilovně snažily lidi od protestů odradit a zabránit tomu, aby se vůbec uskutečnily. Požadovaly třeba, aby sociální sítě mazaly všechny příspěvky, které obsahují výzvy k nim. V některých školách začali obepisovat rodiče nebo žákům rozdávat letáky.

V pátek večer mimořádně vystoupil starosta Moskvy Sergej Sobjanin a vyzval organizátory i ty, kdo se plánují protestu zúčastnit, aby si to rozmysleli. Varoval, že bezpečnostní složky prý dohlédnou na zajištění pořádku ve městě. A i moskevská prokuratura a policie o pár hodin dřív avizovaly, že nepřipustí, aby se nepovolené demonstrace a pochody uskutečnily.

Studentům některých univerzit pak přímo pohrozili i vyloučením, pokud se jich zúčastní nebo budou zatčeni. To je případ třeba Petrohradské státní univerzity. Když se na to včera ptali novináři mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, tak se nechal slyšet, že vedení vysokých škol prý skutečně může různými způsoby vyvodit důsledky z účasti studentů na těch dnešních akcích.

V neposlední řadě policie taky zadržela hned několik nejbližších spolupracovníků Alexeje Navalného nebo šéfy jeho regionálních štábů v nejméně 20 ruských regionech.

Ivana Milenkovičová

@IMilenkovicova Přehled s odhadovanou účastí na protestech proti zatčení Navalného v městech na ruském Dálném východě a Sibiři. Počet zatčených jsou dosud potvrzené případy, reálně jich bude víc. Největší účast se čeká v Moskvě a Petrohradě - 14:00 místního času (12:00 českého času). 8 21

Úřady demonstrace nejčastěji nepovolovaly s odkazem na protiepidemiologická opatření, na zákaz pořádání veřejných akcí. To je případ Moskvy a řady dalších měst. Třeba v Tomsku ale žádost o schválení demonstrace na podporuje Alexeje Navalného místní úřady odmítly s tím, že ji organizátoři nepodali v zákonné lhůtě.

Není to ale vůbec výjimečná situace. Problém získat povolení k demonstraci je věc, se kterou se ruská nesystémová opozice potýká pravidelně nehledě na pandemii.

Ivana Milenkovičová

@IMilenkovicova V městech po celém Rusku se dnes chystají protesty proti zatčení opozičního politika Alexeje Navalného a proti režimu Vladimira Putina. V Chabarovsku na Dálném východě začaly bezpečnostní složky proti účastníkům akce tvrdý zásah. Snaží se je vytlačit z centrálního náměstí. 14 66

Z různých průzkumů vyplývá, že velká část společnosti je – nebo přinejmenším doteď – byla k politickým protestům dost apatická. Když v minulých letech například nezávislé sociologické centrum Levada dělalo průzkumy, tak z nich vycházelo, že ochotných jít na demonstraci, je jenom poměrně málo lidí. A když už, tak to byly hlavně nějaké lokální problémy typu nevole mít v sousedství skládku a podobně.

Osobnost Alexeje Navalného Rusy dost štěpí. Když zmiňovaní sociologové z Levada centra dělali loni v září, to znamená už po jeho otravě, průzkum vyloženě na to, jak ho Rusové vnímají, tak sice asi pětina jich uváděla, že ho vůbec nezná. Z těch, kteří ho ale znají, jim pak vycházely takové tři srovnatelně velké skupiny. Přibližně třetina oslovených uváděla, že o něm nemůže říct nic dobrého, že jim vadí nebo ho zkrátka nemají vůbec rádi. Další zhruba třetina uváděla, že k němu chová respekt, empatii nebo že o něm nemůže říct nic špatného. No a třetina uváděla, že k němu má neutrální, lhostejný postoj. Je ale samozřejmě otázkou, nakolik s tím vším teď zahýbal jeho návrat a poslední události.