Ahoj, tady Navalnyj, píše kritik Kremlu k první fotce z nemocnice. Dýchá bez přístrojů a občas opustí lůžko

Zdravotní stav kritika Kremlu Alexeje Navalného se zlepšuje. Poprvé od otravy a následné hospitalizace se v úterý objevil na fotce z nemocnice v Berlíně. Je na ní obklopený svojí rodinou. „Ahoj, tady Navalnyj, všichni mi chybíte,“ oslovil své sledující na sociální síti Instagram. Berlín 13:06 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navalnyj s rodinou na fotce z nemocnice. | Foto: Instagram Alexeje Navalného | Zdroj: Reuters

Napsal také, že sice nemůže nic moc dělat, ale že mohl celý den dýchat sám, bez vnější pomoci. „Velmi se mi to líbilo,“ popsal v příspěvku.

„Už mu nemusí být poskytováno umělé dýchání a občas může opustit lůžko,“ oznámila v pondělí berlínská klinika Charité, která o ruského pacienta pečuje.

Navalnyj, který byl podle expertů v Rusku otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, už může například krátce vstát z nemocničního lůžka, uvedla klinika.

Otrava novičokem

Německá vláda v pondělí oznámila, že kromě německých expertů i laboratoře ve Švédsku a ve Francii nezávisle na sobě na základě zkoumání vzorků dospěly k závěru, že Navalnyj byl otráven novičokem, což je látka vyvinutá v bývalém Sovětském svazu.

Novičok proslul poté, co jím byl v předloni v březnu v anglickém Salisbury otráven spolu se svou dcerou bývalý důstojník ruské armádní rozvědky Sergej Skripal, který si ve vlasti odpykal trest za špionáž pro Brity. Londýn z otrávení Skripalových obvinil Rusko, Moskva vše popřela.

Německá vláda oznámila, že otravu Navalného novičokem potvrdily další laboratoře Číst článek

Do Berlína byl Navalnyj převezen v kómatu z nemocnice v ruském Omsku několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval.

Západ od Ruska požaduje objasnění a zevrubné vyšetřování. Moskva tvrdí, že není co vyšetřovat, protože ruští lékaři v Navalného těle žádné toxické látky nenašli a pro spuštění vyšetřování chybějí důkazy.

V úterý mluvčí Kremlu prohlásil, že Moskva nechápe, proč taky nedostala vzorky, které německá strana poskytla laboratořím ve Francii a Švédsku. „Rusko absolutně bylo a zůstává otevřeno spolupráci a součinnosti při objasnění toho, co se stalo,“ ujistil mluvčí Dmitrij Peskov, tradičně bez toho, že by zmínil jméno odpůrce prezidenta Vladimira Putina.