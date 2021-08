V Rusku padl první verdikt po obřích demonstracích. Navalného kolegyně nesmí v noci ven ani na protesty

Půl roku po největších protivládních protestech, jaké Rusko za poslední roky zažilo, padl kvůli nim první verdikt. Soud v Moskvě vyměřil v úterý trest 18 měsíců omezení svobody za porušení hygienických norem Ljubov Sobolové, která je blízkou spolupracovnicí vězněného opozičního politika Alexeje Navalného. Obžaloba žádala dva roky omezení svobody, obhajoba zproštění viny. Od stálého zpravodaje Moskva 21:41 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ljubov Sobolová, blízká spolupracovnice Alexeje Navalného | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

Soud uznal Sobolovou vinou z porušení protiepidemických opatření v souvislosti s masovými protesty na podporu Alexeje Navalného, které se letos začátkem roku konaly v Moskvě i dalších městech. Bylo to krátce poté, co se z léčení v Německu vrátil do Ruska, kde ho hned po příletu zatkli.

Prokuratura přitom nejenom Sobolovou, ale i další zhruba desítku známých spolupracovníků Navalného, místních zastupitelů z Moskvy a protirežimních aktivistů viní, že měli nabádat k účasti na nepovolených akcích, kde pak docházelo k porušování protiepidemických pravidel.

Mezi souzenými je třeba i Navalného bratr Oleg, mluvčí ruského opozičníka Kira Jarmyšová nebo už dříve odsouzená členka skupiny Pussy Riot Marija Aljochinová.

Moskevské úřady původně uváděly, že na akce mělo přijít i několik lidí s nařízenou karanténou kvůli koronaviru. V samotném procesu ale figuroval jeden jediný takový člověk: 22letý muž, který za to v pondělí dostal pokutu.

Sobolové soud udělil na jeden a půl roku zákaz nočního vycházení. Mezi desátou a šestou ranní tak nesmí opustit byt. Má také zákaz navštěvovat masové akce, například demonstrace. A bez zvláštního povolení nesmí opustit Moskvu nebo Moskevskou oblast, kde žije. Musí se také třikrát měsíčně hlásit inspekci. Původně prokuratura žádala omezení na dobu dvou let.

Sobolové se do trestu započítá půl roku, který strávila nejdřív v domácím vězení a pak s omezeným pohybem, konkrétně s elektronickým náramkem. Nicméně její právník Vladimir Voronin už avizoval, že se hodlají vůči verdiktu odvolat.

Sobolovou od soudu vyvedli

Sobolová verdikt osobně neslyšela. Nechali ji ze soudní síně vyvést za to, že ohlášení rozsudku natáčela na mobilní telefon. Dělala to kvůli tomu, že k soudu nepustili veřejnost ani média s poukazem na protikoronavirová opatření.

Ještě před vstupem do budovy soudu ale Sobolová namítala, že ji podle ní soudí za to, že se snaží hájit práva Rusů a že vystoupila na podporu Alexeje Navalného. Už dříve se také nechala slyšet, že účelem je izolovat ji, aby nemohla chodit na protesty nebo vést předvolební kampaň, protože chtěla v září kandidovat do ruského parlamentu.

Rusko ale mezitím označilo několik organizací spojených s Navalným za extremistické a jejich spolupracovníci kandidovat nesmí.