Navalnyj se vrací do Ruska. Letiště hlídá policie, opozičnímu lídrovi hrozí zatčení po přistání

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj se v neděli chystá vrátit z Německa zpět do Ruska. Oznámil to tento týden na sociálních sítích. Po otravě látkou ze skupiny Novičok se od srpna léčil v Berlíně. Na letiště Vnukovo v Moskvě má letadlo s Navalným na palubě přistát před půl šestou našeho času. Policie do budovy pouští pouze cestující s letenkami, lidé se ale tlačí v předsálí letiště.

