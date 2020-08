Člověk má křeče a sliní, zaměnit diagnózu není úplně reálné, říká o Navalného údajné otravě toxikolog

Testy v nezávislých laboratořích podle německých lékařů objevily v těle Alexeje Navalného stopy otravy látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy. „Nejvíce se používají v zemědělství. Původně byly díky jedovatosti vyvinuty pro vojenské účely jako nervově paralytické látky,“ řekl o nich pro Radiožurnál vedoucí katedry toxikologie a vojenské farmacie na Univerzitě obrany Daniel Jun. Výsledky testů jsou podle něj průkazné i s odstupem několika dní. Praha 14:21 25. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testy v nezávislých laboratořích podle německých lékařů objevily v těle Alexeje Navalného stopy otravy látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy | Zdroj: Reuters

Co jsou inhibitory cholinesterázy za látky?

Jedná se o látky, které jsou nejvíce používány v zemědělství jako pesticidy. Původně byly tyto látky díky své jedovatosti vůči člověku a organismům vyvinuty i pro vojenské účely v podobě chemických zbraní jako takzvané nervově paralytické látky.

Co mohou inhibitory cholinesterázy v lidském organismu způsobit?

Jedná se o látky, které narušují nervový přenos a narušení nervového přenosu je natolik silné, že to není slučitelné se životem. Dochází ke křečím, ztrátě vědomí, poruchám dýchání a v závislosti na míře otravy může dojít až k úmrtí.

Jakým způsobem v lidském těle působí?

Blokují, nebo narušují funkci enzymu acetylcholinesterázy, což je velmi důležitý enzym, který se stará o přenos nervových signálů. Bez nervových signálů nemůže lidské tělo fungovat.

Kde se tyto látky teď vyskytují nebo používají? Ptám se proto, abychom se dotkli toho, nakolik je pravděpodobné, že by se jimi člověk intoxikoval nešťastnou náhodou?

V zemědělství jsou každoročně stovky tisíc intoxikací po celém světě, je to nejběžnější forma otravy. Pak jsou látky používané pro vojenské účely, které mohou mít nějaké speciální vojenské výzkumné ústavy nebo laboratoře, kde je otrav minimálně. Samozřejmě jsou státy, které dosud chemické zbraně mají, a z historie víme, že byly použity. Těch otrav je ale výrazně méně než u otrav pesticidy v zemědělství.

‚Zaměnit nelze‘

Lékaři z nemocnice v ruském Omsku původně mluvili o metabolické poruše. Dají se příznaky metabolické poruchy a příznaky otravy inhibitory cholinesterázy zaměnit?

Metabolická porucha je obecný pojem. Ve svém důsledku i tyto látky vyvolávají metabolickou poruchu, nicméně to co je nápadné, třeba křeče nebo poruchy dýchání a člověk například sliní z úst, tak to jsou projevy otravy. Za poruchu metabolismu by se to úplně zaměnit nemohlo.

V Omsku také provedli testy na přítomnost inhibitorů cholinesterázy a podle vyjádření nemocnice byly negativní. Navalnyj ani podle nich nevykazoval specifické příznaky otravy. Je možné, že se takováto otrava projeví až po několika dnech, včetně stop v krvi?

Není to typické. U látek používaných ve vojenství, které jsou používané jako nervově paralytické látky, příkladem může být sarin, tak otrava v závislosti na způsobu vstupu do těla, nastává v řádu minut. Maximálně s prodlevou několika desítek minut, pokud látka vniká přes kůži. U pesticidů jsou to, dejme tomu, desítky minut, ale může to být trochu déle. Pokud šlo o tyto látky, tak mi přijde nepravděpodobné, že by nástup otravy trval několik dní.

Jsou testy provedené s odstupem tří dnů stále průkazné?

Určitě jsou. Jak jsem už říkal, dochází k narušení funkce enzymu acetylcholinesterázy, který se nachází třeba na povrchu červených krvinek, a ty jsou obnovovány až po několika dnech. Pokud dojde ke kontaktu těchto látek s enzymem na povrchu červených krvinek, tak lze poznat, že látce byl dotyčný vystaven i s odstupem několika dní. Případně další enzym se nachází v plazmě, který odhalí případnou expozici. V krví tedy máme dva enzymy, které mohou vystavení odhalit zpětně.

Jakým způsobem se taková látka může do těla dostat?

Je to možné prakticky všemi cestami vstupu. Požitím přes sliznice, dýchacím ústrojím a samozřejmě i kůží. Samozřejmě dochází k rozdílné míře vstřebání a různě rychlý je také nástup účinku. Nejrychlejší je při vdechnutí.