Znepokojivé, Navalného otrávili látkou typu Novičok, uvedla Organizace pro zákaz chemických zbraní

O přezkoumání Navalného vzorků požádalo Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) Německo. Otravu jedem ze skupiny Novičok již dříve potvrdily laboratoře v Německu, ve Francii a ve Švédsku.

Moskva však dosud tvrdila, že o Navalného otravě nejsou důkazy. Nyní ruská diplomacie vyjádření OPCW odmítla jako „pokračování předem naplánovaného scénáře“.

‚Velmi znepokojivé‘

OPCW uvedla, že dva vzorky Navalného krve a moči obsahovaly „inhibitor cholinesterázy“ podobný dvěma látkám typu novičok, které organizace v roce 2019 zakázala. Inhibitor cholinesterázy brzdí účinek cholinesterázy, enzymu klíčového pro přenos nervových impulzů v organismu.

Západ nás má za barbary, odpovědí na sankce bude třetí světová válka, hlásají ruská státní média Číst článek

Generální ředitel OPCW Fernando Arias výsledky označil za „velmi znepokojivé“. Připomněl, že země, které se připojily ke konvenci o chemických zbraních, použití těchto prostředků „kýmkoli za jakýchkoli okolností prohlásily za odsouzeníhodné a zcela v rozporu s právními normami platnými v mezinárodním společenství“. Rusko tuto úmluvu podepsalo a ratifikovalo.

Německo podle agentury Reuters zdůraznilo, že použití chemických zbraní nemůže zůstat bez povšimnutí.

„Další kroky projednají Výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní i země Evropské unie. Jakékoli použití chemických zbraní je vážná věc a nemůže zůstat bez následků,“ prohlásil německý vládní mluvčí Steffen Seibert.

Řekl také, že Berlín podrobnou zprávu od OPCW prověřuje a že jakékoli zveřejnění podrobností z dokumentu musí být ve shodě s dohodou o nešíření chemických zbraní. „Žádné informace o této nebezpečné látce se nesmí dostat do nesprávných rukou,“ zdůraznil mluvčí.

Spiklenecký scénář, zní z Ruska

Britský ministr zahraničí Dominic Raab ještě před oficiálním oznámením OPCW o výsledcích rozboru uvedl, že Británie ve věci Navalného otravy zváží další postup.

„Budeme muset zhodnotit, jaké další kroky přijmeme (…) Zatím to nepřipisujeme FSB (ruské tajné službě) nebo Ruské federaci, ale domnívám se, že Moskva má velmi dobrý důvod, aby věc vyjasnila."

Merkelová navštívila Navalného v nemocnici, kde se léčil. O jeho stavu se nechávala pravidelně informovat Číst článek

Ruské ministerstvo zahraničí označilo vyjádření OPCW „pokračování předem naplánovaného spikleneckého scénáře“ okolo „v podstatě fantastického příběhu (otrávení ruského opozičníka bojovou látkou), iniciovaného z popudu Berlína jeho euroatlantickými spojenci spolu s vedením technického sekretariátu OPCW“.

Moskva se podle listu Vedomosti chystá představit členským státům dohody o zákazu chemických zbraní „chronologii zákulisních machinací“ okolo Navalného případu. Doufá také, že spolupráce ruských specialistů s experty OPCW, zbavená politického nátlaku, umožní vyhnout se dalšímu vyhrocování situace.

Navalnyj náhle upadl do bezvědomí v srpnu během vnitrostátního letu z Tomsku do Moskvy. Letoun kvůli tomu nouzově přistál v Omsku, kde byl opoziční politik hospitalizován a posléze byl přepraven do berlínské nemocnice Charité. Tam strávil přibližně měsíc.

Novičokem, který vyvíjel někdejší Sovětský svaz, byl předloni v Anglii otráven také Sergej Skripal, bývalý důstojník ruské armádní rozvědky odsouzený za špionáž v prospěch Británie. Britští vyšetřovatelé za pachatele označili agenty ruské vojenské rozvědky GRU, což Moskva popírá.