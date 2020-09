Německá vláda oznámila, že otravu Navalného novičokem potvrdily další laboratoře

Otrávení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok nezávisle potvrdily také specializované laboratoře ve Francii a Švédsku. Oznámila to v pondělí německá vláda, která zároveň zopakovala svou výzvu Rusku, aby případ otravy vysvětlilo. Berlín 11:33 14. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minulý týden němečtí lékaři oznámili, že Navalnyj byl probuzen z umělého spánku. Zatím není jasné, kdy nemocnice oznámí aktuální informace o stavu pacienta. Archivní foto | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

Německo podle mluvčího vlády Steffena Seiberta požádalo Francii a Švédsko jako další evropské partnery o nezávislé prověření německých důkazů. „Výsledky tohoto přezkoumání speciálními laboratořemi ve Francii a Švédsku jsou nyní zde a potvrzují německý důkaz,“ řekl Seibert.

Už dříve německá vojenská laboratoř potvrdila přítomnost novičoku ve vzorcích pacienta, který se léčí na berlínské klinice Charité. Do Berlína byl převezen v kómatu několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval a byl hospitalizován v Omsku.

Navalného tým zaznamenal úspěch ve volbách na Sibiři, předběžné vítězství slaví v Novosibirsku Číst článek

Vláda oznámila zjištění laboratoří poté, co byla do vyšetřování případu zapojena Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), napsala agentura DPA.

Mluvčí německé vlády Seibert v pondělí řekl, že také OPCW obdržela vzorky, které nechala otestovat ve svých referenčních laboratořích. „Nezávisle na stále běžících zkoumáních OPCW tak nyní už tři laboratoře nezávisle na sobě přinesly důkaz, že příčinou otrávení pana Navalného byl nervový bojový plyn ze skupiny novičok,“ přiblížil.

Navalného spolupracovníci obviňují ruského prezidenta Vladimira Putina, že dal k otravě opozičního vůdce příkaz, což Kreml rezolutně odmítá. Moskva naopak obvinila Západ, že se snaží Rusko očernit.

Navalnyj středobodem velké politiky Číst článek

Seibert v pondělí rovněž zopakoval požadavek Německa, aby Rusko záležitost samo vysvětlilo. „Znovu vyzýváme Rusko, aby podalo vysvětlení toho, co se stalo,“ uvedl Seibert a také zopakoval, že otrava novičokem znamená „vážné porušení“ úmluvy o chemických zbraních.

Podle britských vyšetřovatelů byl novičokem v březnu 2018 v anglickém Salisbury otráven také někdejší agent ruské rozvědky Sergej Skripal. Za pachatele byli přitom označeni agenti ruské tajné služby. I to Moskva popírá.

Minulý týden němečtí lékaři oznámili, že Navalnyj byl probuzen z umělého spánku. Zatím není jasné, kdy nemocnice oznámí aktuální informace o stavu pacienta.