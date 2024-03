Navalného tělo přivezli za potlesku. Pro lidi je symbol snu o demokratickém Rusku, říká Rožánek z místa

V pátek v poledne začalo v chrámu Ikony Matky Boží a pak na nedalekém Borisovském hřbitově poslední rozloučení s opozičním politikem Alexejem Navalným. Čtvrť je plná policejních hlídek i těžkooděnců, u kostela jsou vozy pro přepravu zatčených. Přímo z pietní akce popsal dění pro Radiožurnál novinář Karel Rožánek. Moskva 16:07 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé sem přicházejí od časného rána a nejsou to jen Moskvané. Měli jsme možnost mluvit i s lidmi, kteří přijeli třeba z Tatarstánu nebo z republiky Marijsko,“ popisuje z místa novinář Karel Rožánek | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Můžete říct, jak to v tuto chvíli vypadá na místě? Začal pohřeb opravdu v poledne?

Zřejmě ještě nezačal, protože zhruba před 15 minutami (lehce po poledni pozn. red.) přivezli ostatky Alexeje Navalného za potlesku přihlížejících lidí. A jak jste říkala, jsou tady desítky, stovky, tisíce policistů a fronta je dlouhá několik kilometrů.

Lidé sem přicházejí od časného rána a nejsou to jen Moskvané. Měli jsme možnost mluvit i s lidmi, kteří přijeli třeba z Tatarstánu nebo z republiky Marijsko.

Takže samozřejmě pro část ruské společnosti, která je protiputinovsky a protiválečně naladěná, je dnešní pohřeb jakýmsi vyjádřením toho, že jsou lidé nespokojeni se stavem země, a že Alexej Navalnyj je pro ně symbolem jakéhosi snu o demokratickém Rusku - o zemi, která by byla standardní evropskou zemí.



Lze odhadnout, kolik je na místě zhruba lidí?

Tisíce. Lze to těžce odhadnout - stovky, tisíce lidí, ale že by to byly desetitisíce lidí, si nemyslím. Kreml samozřejmě oficiálně varoval, že pokud by pietní akce přerostly v nějaké protesty a demonstrace, tak že tvrdě zasáhne.

Tomu nasvědčuje i policejní přítomnost. Není zde pouze řadová dopravní policie. Odhaduji, že po celé Moskvě jsou tisíce policistů zejména na klíčových místech, kde by mohlo dojít k občanským protestům a nepokojům, jako je Puškinovo náměstí, Arbat nebo okolí Kremlu.

Připraveni k zásahu jsou i speciální jednotky oddíly milice zvláštního určení (OMON) a samozřejmě i příslušníci Ruské gardy.

Jaká opatření zavedly úřady v Moskvě a také moskevská policie, aby ztížily lidem účast na pohřbu? Jak složité je dostat se na místo?

Myslím, že to není problém, na místě ale je přítomná policie. Jsou zde zátarasy, které oddělují novináře. Při vstupech jsou policisté v civilu, kteří natáčí přicházející lidi.

U vchodu je rám, kde kontrolují lidi, kteří chodí položit květiny nebo se poklonit památce ostatkům Alexeje Navalného. A samozřejmě jsou všude cedule, že v chrámu není možné pořizovat jakýkoliv zvukový nebo obrazový záznam.



Velmi nejasná byla situace kolem Navalného těla. Nejprve ho úřady nechtěly vydat, poté ho údajně vydaly, ale ještě dopoledne podle spolupracovníků Navalného opět nebylo k dispozici. Je jasné, jestli půjde nakonec o tradiční pohřeb?

Navalného tělo je již na místě. Před 20 minutami ho podle mě vůz pohřební služby přivezl za potlesku lidí a v tuto chvíli stále stojí před branou. Jestli rakev už byla odnesena do chrámu Ikony Matky Boží, nevím. Lze ale předpokládat, že pohřeb začne se zpožděním.

Pohřební obřad proběhne v kostele a ve čtyři hodiny na hřbitově se má konat samotný pohřeb, zatím se ale zřejmě vše zpozdilo. Jak se ale domnívám, z 90 procent je Navalného tělo zde a vzpomínka na Alexe Navalného zřejmě proběhne.

Co reálně hrozí těm, kteří na poslední rozloučení s Alexejem Navalným přijdou?

To bude záležet. Zatím jsem neviděl, že by policie zasahovala. Ale po ohlášení smrti, kdy lidé přinášeli květiny na pietní místa v desítkách ruských měst, tak policie proti nim zasahovala jako proti nepovolenému shromáždění.

V Rusku není pouze oznamovací povinnost, ale veškeré akce musí povolit místní úřady. Pokud to neudělají, tak je to nepovolená akce, při které může policie zasáhnout a lidem, kteří se akce účastní, mohou být převezeni na policejní stanice a k soudu a hrozí jim pokuty, možná i několik dní vězení, tedy přesněji řečeno až 15 dnů vězení.



Pohřbu se podle svých slov zúčastní i současný vedoucí českého velvyslanectví v Moskvě Jiří Čistecký. Je mezi lidmi, kteří zatím přišli, třeba někdo z opozičních politiků? Zaznamenal jste nějaké známé tváře?

Nezaznamenal. Zaznamenal jsem pouze lidi z jednotlivých zastoupení západních zemí včetně velvyslankyně Spojených států.

A ano, Jiří Čistecký zrovna dorazil i sem k chrámu Ikony Matky Boží a má také dorazit na samotný oficiální pohřeb, kde bude zastupovat Českou republiku.



Můžete ještě říct osobní zkušenost, jak složité je v tuto chvíli spojit se například přes internet nebo přes mobilní signál?

My jsme nyní dělali krátký vstup pro studio ČT 24, při kterém jsem v průběhu ztratil signál. Můžu se domnívat, že je to proto, že tu je mnoho lidí, kteří posílají fotky, videa, ale dá se předpokládat, že jsou na místě i policejní rušičky.

Je to velice složité a to, že jste se mi dovolali z Radiožurnálu z Prahy, považuji docela za malý zázrak a jsem rád, že jsem mohl o dění informovat posluchače vašeho rádia.