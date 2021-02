Ruská policie podnikla další razii v Navalného štábu. Měla se tam podle ní tisknout pornografie

Ruští policisté v noci na pátek prohledávali moskevský štáb uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného. „Policie vtrhla do moskevského štábu Navalného pod záminkou, že tam prý ‚tisknou pornografii‘. Asi nestojí za to upřesňovat, že tam není vůbec na čem co tisknout,“ uvedl štáb podle listu Kommersant.

