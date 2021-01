Kremlu nedělá starosti, co na zadržení Navalného řekne zahraničí, soudí bývalý diplomat Bašta

Bezprostředně po návratu z Německa, kde se ruský opoziční politik léčil z následků otravy Novičokem, byl Alexej Navalnyj zatčen a narychlo svolaným soudem poslán do vazby. Následovat by mohlo vyměření 2,5letého nepodmíněného trestu i další obvinění. „Celé to směřuje k parlamentním volbám,“ myslí si bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Praha 15:47 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexej Navalnyj během letu z Berlína do Moskvy | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

„Vězeňská služba bude vést spor o to, zda podmíněný trest Navalného změní na nepodmíněný. A až bude ve vazbě, nebo ve výkonu trestu, vznesou proti němu další obvinění. To jim vydrží až do voleb,“ předpokládá diplomat.

Kreml podle Bašty bude o opozičním vůdci mluvit výhradně jako o zločinci, nikoli jako o politikovi. „Ostatně, nevšiml jsem si, že by Vladimir Putin někdy v poslední době pronesl jeho jméno a příjmení.“

Přestože si vedení země – slovy bývalého velvyslance – tentokrát dává záležet na tom, „aby z toho politika tolik nekoukala“, a to na rozdíl třeba od případu Michaila Chodorkovského, jde výhradně o ni. „V tomto ohledu si Kreml starosti s tím, co na to řekne zahraničí, nedělá.“

A i když se Bašta nedomnívá, že by se ruská opozice v současné epidemické situaci za svého předáka silně postavila, nevylučuje ani jiné scénáře. „Navalnyj je v zemi, kde se může stát leccos,“ říká a připomíná osud Sadyra Žaparova z Kyrgyzstánu: „Ten šel z kriminálu rovnou na post prezidenta.“

Apatická opozice

Skutečnou sílu Alexeje Navalného ukáží plánované demonstrace v Moskvě a dalších městech, myslí si spolupracovník Českého rozhlasu Jiří Just:

Ivana Milenkovičová

@IMilenkovicova Kromě soudu kvůli změně podmíněného trestu na nepodmíněný (předneseno na 2. 2.) čeká Alexeje Navalného už zítra taky soud za údajnou pomluvu veterána druhé světového války. Navalnyj loni označil ty, kdo se účastnili státní TV kampaně za ústavní změny, za ostudu země a zrádce. 2 2

„Zatím bych byl ale zdrženlivý. Ruská opozice se v současné době nachází ve stavu apatie a aktivně nepůsobí proti ruskému režimu.“

Host Speciálu Karolíny Koubové vzpomíná na roky 2010 a 2011, kdy Ruskem hýbaly statisícové protestní akce.

„Posledních deset let toto Moskva nezažila. Ani když byl vůdce opozice loni otráven,“ připomíná.

Hosty byli: Jiří Just, spolupracovník Českého rozhlasu v Moskvě Pavel Fischer, senátor Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině

EU si musí udělat jasno

Události v Rusku staví před Evropskou unii zásadní otázky, tvrdí senátor Pavel Fischer (nezařazený):

„To, co se kolem Navalného děje, staví Evropu před otázku, jestli bereme vážně to, co hlásáme – jestli věříme v hodnoty jako právní stát, osobní svoboda nebo nezávislý soud a jestli jsme připraveni je prosazovat. Třeba navzdory některým ekonomickým zájmům.“

Bývalý kandidát na prezidenta má za to, že je třeba si vyjasnit, zda jde Evropě skutečně o byznys – bez ohledu na to s kým a za jakou cenu, nebo jestli bude dál pokračovat směrem, v jakém se rozhodla podpořit Navalného po útoku Novičokem.

„Ne všechno je přece na prodej,“ uzavírá Fischer s tím, že možné je třeba zařadit některé prominenty ruského režimu na sankční seznam.