Navalného budou léčit v Berlíně. Letecký speciál už pro něj odletěl z Německa

Letecký speciál, který má z ruského Omsku převést do Berlína opozičního předáka Alexeje Navalného trpícího příznaky otravy, odstartoval v pátek v ranních hodinách z Německa. K převozu do berlínské nemocnice Charité, který by se měl uskutečnit ještě během dne, udělily ruské úřady veškerá potřebná povolení, sdělil agentuře DPA Navalného spolupracovník a filmový producent Jaka Bizilj. Omsk/Berlín 6:32 21. srpna 2020

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník letěl ve čtvrtek ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován. Nyní je v bezvědomí, napojený na plicní ventilaci.

Lídr ruské opozice Navalnyj leží v kómatu na jednotce intenzivní péče. ‚Byl otráven jedem v čaji,' říká mluvčí

Navalného mluvčí Kira Jarmyšová uvedla, že opozičník byl otráven patrně látkou přimíchanou do čaje. Podle lékařů je otrava jednou ze zvažovaných možností.

Německá kancléřka Angela Merkelová po čtvrtečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedla, že Navalnému bude poskytnuta „jakákoliv lékařská pomoc“ ve Francii nebo v Německu.

Bizilj, který již v minulosti organizoval převoz zřejmě rovněž otráveného člena protestní hudební skupiny Pussy Riot - Pjotra Verzilova, deníku Bild dříve sdělil, že letoun s první pomocí a specialisty na pacienty v bezvědomí by měl Navalného převézt do Berlína v pátek ráno, pokud to stav pacienta bude umožňovat.