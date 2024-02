Za úmrtí Navalného je zodpovědné Rusko. Zdůrazňuje to prohnilost režimu, řekl Blinken

Pokud je to pravda, je to strašná tragédie, reagoval v pátek poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan na zprávy o úmrtí opozičníka Alexeje Navalného v ruském vězeňském táboře. Poradce zdůraznil, že Spojené státy aktivně usilují o potvrzení této informace. Ministr zahraničí USA Antony Blinken řekl, že údajná smrt Navalného jen zdůrazňuje slabost a prohnilost ruského režimu. Washington 14:58 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí USA Antony Blinken | Foto: Florion Goga | Zdroj: Reuters

„Pokud se to potvrdí, je to strašná tragédie,“ řekl Sullivan veřejnoprávnímu rozhlasu NPR. „Vzhledem k dlouhodobému a odpornému tíhnutí ruské vlády k umlčování svých odpůrců, vyvstávají zjevné otázky kolem toho, co se přihodilo,“ dodal.

„Na prvním místě a především, pokud jsou tyto zprávy pravdivé, soucítíme s jeho manželkou a rodinou,“ řekl v první reakci šéf americké diplomacie Blinken na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Navalného smrt a to, jaký strach z něho měla současná moc v Rusku, podle Blinkena jen „podtrhují slabost a prohnilost podstaty systému“, který stvořil ruský prezident Vladimir Putin. „Rusko je za to odpovědné,“ dodal Blinken.

Ministr zahraničí USA rovněž řekl, že Washington bude o záležitosti hovořit s dalšími zeměmi.

Uvězněný ruský opoziční politik zemřel ve vězeňském táboře, uvedly v pátek tiskové agentury s odvoláním na vězeňskou službu, podle níž se opozičníkovi po procházce udělalo špatně a ztratil vědomí. Lékařům se ho už nepodařilo oživit.

Putin byl o úmrtí Navalného informován, uvedl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov, podle kterého Kreml nemá žádné informace o příčině smrti vězněného kritika režimu.