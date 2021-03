‚Ahoj, tady zase Navalnyj.‘ Ruský opozičník pozdravil z vězení. Napsal, že se má dobře

Ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj pozdravil své příznivce na instagramu z vězeňského zařízení, kam byl převezen z Moskvy a kde si odpykává trest za údajnou zpronevěru. Napsal, že se má dobře. Navalnyj upřesnil, že se nachází v zařízení ve městě Kolčugino ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy. Z vazební věznice v Moskvě byl kritik Kremlu eskortován před týdnem. V neděli agentura Ria Novosti uvedla, že dorazil do vězeňské kolonie. Moskva 20:17 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj | Foto: Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow | Zdroj: Reuters

„Ahoj, tady zase Navalnyj! (...) Když převáženému vězni řeknou ‚Vladimirská oblast‘, je mu smutno, taková už je pověst místních zařízení. Ale daří se mi dobře, na vycházkovém dvoře je dokonce hrazda. Dopisy zatím nedostávám a o dění ve venkovním světě vím ještě méně, než když jsem byl v Moskvě,“ napsal opoziční aktivista.

Navalného advokát Vadim Kobzev, který byl ve středu podle serveru Meduza viděn v blízkosti věznice v Kolčuginu, na twitteru uvedl, že Navalnyj je v karanténní cele se dvěma dalšími lidmi. Kobzev podtrhl, že jeho klient je v úplné izolaci a nedostává dopisy.

„V cele nic není, kromě televize. Není tam lednice, dokonce ani konvice na čaj,“ podotkl advokát.

Navalnyj loni v srpnu zkolaboval na palubě letadla při cestě do Moskvy ze sibiřského Tomsku. Byl hospitalizován s příznaky otravy a převezen do Německa, kde se po několik měsíců léčil a zotavoval. Bezprostředně po svém návratu v lednu do Ruska byl zatčen.

Soud mu poté změnil dříve uložený podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný a poslal ho na zhruba 2,5 roku za mříže. Navalnyj ze své otravy obviňuje Kreml a své uvěznění označuje za politicky motivované. Jeho zadržení vyvolalo v Rusku masivní protesty, při nichž policie zadržela tisíce lidí.