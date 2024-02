Navalnyj byl pro Kreml velmi nebezpečný jako symbol. V Rusku měl vliv, podotýká expert Soukup

V ruském vězení zemřel dlouholetý opoziční lídr a kritik Kremlu Alexej Navalnyj, bylo mu 47 let. Zprávu o jeho smrti zveřejnila ruská vězeňská služba a podle agentury TASS už byl informován i prezident Vladimir Putin. Navalného spolupracovníci ale zatím o úmrtí nemají informace. „Víme jen pár vět z prohlášení ruské vězeňské správy. I přestože byli přivoláni lékaři, konstatovali smrt,“ přibližuje expert Českého rozhlasu na Rusko Ondřej Soukup. Rozhovor Moskva/Praha 13:42 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protikorupční bloger Alexej Navalnyj hovoří s novináři při odchodu z policejní stanice v den svého propuštění v Moskvě, 21. prosince 2011 | Foto: Denis Sinyakov | Zdroj: Reuters

Můžeme informace o Navalného smrti brát jako skutečně potvrzenou?

Není stoprocentně potvrzená, na druhou stranu si nedovedu dost dobře představit, že by ruská vězeňská správa dala na své oficiální stránky nějakou vymyšlenou zprávu. I tím, že víme, že byl informován prezident Vladimir Putin, to hraničí s jistotou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s odborníkem Českého rozhlasu na Rusko Ondřejem Soukupem o smrti Alexeje Navalného

Když se na to podíváme, jaké máme informace o okolnostech Navalného smrti?

Víme jen pár vět z oficiálního prohlášení ruské vězeňské správy. To je, že byl vyveden na procházku, což je takové to chození na betonovém dvorku 2x2 metry. Tam se mu udělalo špatně, upadl, byl odnesen do cely a ztratil vědomí. I přestože byli přivoláni lékaři včetně záchranky, tak ti už konstatovali smrt. To je vše, co oficiálně víme.

Navalnyj málem zemřel po otravě nervovým plynem v roce 2020 a měl zdravotní potíže. V jakých podmínkách ho v Rusku věznili?

V současnosti byl opět na samotce, respektive se tomu říká trestní izolovací cela. Je to velmi malá cela bez postele – je tam jen taková betonová záležitost – vězni si opakovaně stěžují, že se tam prakticky netopí a podmínky tam jsou špatné.

Ruský opozičník Alexej Navalnyj je po smrti, oznámila vězeňská služba. Putin byl informován Číst článek

Alexej Navalnyj na této samotce strávil velkou část, dvě třetiny, svého pobytu ve vězení. Teď byl na tuto samotku umístěn po sedmadvacáté, takže to samozřejmě bylo špatné. Na druhou stranu jakkoli předtím měl zdravotní problémy, tak před pár minutami jeho matka napsala na sociálních sítích, že se s ním bavila po videotelefonu v polovině ledna a že byl naprosto v pořádku, veselý, zdravý, na nic si nestěžoval.

Měl Navalnyj v současnosti v Rusku stále dost velký vliv na to, aby byl pro Kreml opravdu nebezpečný?

Určitě vliv měl. Spousta lidí stále sleduje jeho telegramový kanál, youtube a tak dále. Byl unikátní v tom, že dokázal oslovovat i lidi mimo klasickou liberální bublinu v Moskvě a Petrohradě.

Jako symbol byl samozřejmě velmi nebezpečný, byť z hlediska normální politiky asi ne, protože jeho Fond boje proti korupci byl označen za extremistickou organizaci, všichni jeho aktivisté jsou dnes buď ve vězení, nebo zahraničí, takže přímý dopad by to asi nemělo. Samozřejmě to ale byl nejznámější člověk z celé opozice.