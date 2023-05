Vládu v Řecku odmítla sestavit i největší opoziční strana. Politici vyhlíží volby, kdy se změní pravidla

Největší řecká opoziční strana Syriza se nepokusí sestavit koaliční vládu. Její předseda Alexis Tsipras vrátil v úterý prezidentce Katerině Sakellaropulosové její pověření, napsala agentura AP. Podobně se zachoval v pondělí vítěz voleb, premiér Kyriakos Mitsotakis. Ten preferuje svolání nových voleb. Se svou stranou Nová demokracie chce usilovat o většinu. Parlament zvolený v neděli by se tak mohl rozpustit již na začátku příštího týdne. Atény 14:18 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexis Tsipras, předseda strany Syriza, předstoupil po jednání s prezidentkou před novináře | Foto: Louiza Vradi | Zdroj: Reuters

Syriza v nedělních volbách získala 20 procent hlasů, což je o polovinu méně než vítězná Nová demokracie. Ta ale nezískala v novém parlamentu většinu. „Bolestné a nečekané,“ řekl k výsledkům své strany Tsipras.

Zároveň varoval před tím, aby řečtí voliči znovu dali tak rozsáhlou důvěru vládní straně. Mitsotakis by se podle Tsiprase stal „všemocným“ premiérem, který by se nikomu nezodpovídal. „Během prvních čtyř let u moci tato vláda ukázala, že nerespektuje právní stát, demokracii nebo politický pluralismus,“ řekl Tsipras.

V úterý odpoledne bude prezidentka Sakellaropulosová jednat ještě se šéfem třetí největší strany a lídrem socialistů Nikosem Andrulakisem. Ten podle stanice CNN Greece rovněž vrátí prezidentce mandát a usnadní tak rychlý návrat k urnám. Šéf socialistů se však ke svému postupu oficiálně nevyjádřil.

Vítěz voleb Nová demokracie chce využít toho, že pro příští volby budou platit jiná volební pravidla, která počítají s prémií až 50 mandátů pro vítěze hlasování. Pokud by Nová demokracie znovu dostala nad 40 procent hlasů jako v neděli, tak by zřejmě měla v parlamentu pohodlnou většinu.

Mitsotakis odůvodňuje svolání nových voleb a snahu získat většinu v parlamentu tím, že jednobarevný kabinet bude stabilnější.

Nové volby by se mohly uskutečnit již 25. června. Podle deníku Kathimerini nový parlament poprvé zasedne v neděli a následující den zvolí předsednictvo. Po splnění těchto formalit se parlament může rozpustit, což by se podle deníku mělo stát v úterý 30. května.