Aljašské dožínky, to je rodeo i pivo za 10 dolarů

Srpen je dobou žní, tedy sklizně obilí. V nejsevernějším americkém státu Aljašce se obilí nedaří, přesto i tam na území pokrytém polovinu roku sněhem farmáři využívají krátkého léta k pěstování zeleniny, drobného ovoce a také k celoročnímu chovu domácích zvířat. Svoje úspěchy a výpěstky pak předvádějí na jakýchsi „dožínkách“, tedy farmářské výstavě ve městě Palmer založeném americkými osadníky v roce 1935, popisuje Pavel Novák pro Radiožurnál.

| Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Aljaška, to nejsou jen zasněžené vrcholky hor, velké nerostné bohatství, doly na zlato, ropné a plynové vrty, ale také zemědělství. I tady se dá chovat spousta zvířat a vypěstovat kvalitní zelenina.

Farmáři se tu každý rok chlubí svými úspěchy na Alaska State Fair, tedy na jakýchsi aljašských dožínkách. Cestovat za nimi musíte asi hodinu jízdy od metropole Anchorage do města Palmer.

Nakládané okurky po americku

Zelenočerný stánek s nápisem Dillicious Pickles, tedy výborné nakládané okurky, skrývá stůl s talíři s nakrájenými okurkami, které, jak říká majitelka této firmy Torrey Turnerová, jsou buď pikantní s koprem, anebo s česnekem.

„Sezóna nakládání okurek nastává na Aljašce přibližně v tomto čase na konci léta. Já mám raději dlouhé anglické okurky než malé francouzské nakládačky. Když jich mám sklidit několik tisíc, je snazší, když jsou to ty velké štíhlé. Také už jsme vyzkoušeli, že naši zákazníci mají rádi ty velké, nakrájené na kousky,“ popisuje.

Někdo z okurek dělá na podzim polévku, někdo si je dává na hamburgery a jiní je prostě rádi přikusují jako pikantní doplněk k pivu nebo jiným nápojům. Torrey Turnerová vyrábí a prodává nakládané okurky už 9 let. Je to její hlavní zdroj příjmů vedle manželova platu rybáře. Okurky pěstuje ve skleníku. Venku by v chladném létě s maximy občas jen kolem 26 stupňů prostě neuzrály.

Zábava pro malé i velké

Ve výstavní hale je velikánská fronta. Stojí v ní rodiče s kočárky, malé děti, ale také dospělí – čekají na „hladicí zoo“, kde je možné vejít do ohrady a pohladit si ovečku, jehňátko, kůzlátko, také už docela odrostlé telátko nebo dvě krásná růžová prasátka.

Podle pana Roberta, který 12 let pracuje pro rybářskou firmu, je výstava výbornou příležitostí, aby se jeho 5 dětí seznámilo s domácími zvířaty. Je to příležitost se setkat se spoustou lidí, pobavit se a radovat se z léta.

Součástí dožínek na Aljašce je samozřejmě i zábava, takže třeba jízda zručnosti v sedle koně. Zkrátka rodeo.

A k dožínkám samozřejmě také patří veselí, country hudba a hudebníci v texaskách a širokých kloboucích honáků. A samozřejmě i hektolitry piva. Když se ale člověk podívá na ceny, tak ho přejde chuť – za čtyři deci totiž dá 10 dolarů, to znamená 210 korun.

