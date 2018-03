Židé oslavili nejveselejší svátek roku Purim. Patří k němu pestré obleky, tanec a hektolitry alkoholu

Jednou do roka se mají židé podle náboženských předpisů pořádně opít. Je to na jejich nejradostnější svátek Purim, ke kterému patří také pestré převleky. Alkohol má podpořit radost, která oslavy povinně provází. Purim se na většině míst zapíjel už ve středu večer, takže kocovinu má většina oslavenců za sebou. Výjimkou je ale Jeruzalém, kde se bude z divoké noci střízlivět až v pátek. Podle tradice totiž města s hradbami slaví o den později. Reportáž Jeruzalém 11:40 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společensky unavení ortodoxní Židé | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle jsou Hamanovy uši. To je cukroví, které jíme speciálně o Purimu. Jsou to vlastně uši našich nepřátel…“

Slečna Tova v pekařském stánku na jeruzalémském tržišti v Mahane Jehuda mi ukazuje hromadu trojúhelníkových šátečků.

„Nevím o tom, že bychom podle tradice ty uši řezali, ale každopádně je jíme. Jsou to šátečky z těsta plněné čokoládou, ořechy nebo datlemi,“ popisuje Tova.

Hlavně se rozveselit

Předvečer Purimu vypadá na tomhle tržišti ještě nevinně, pár zdejších barů funguje zatím všedně.

„Dneska toho lidé vypijí mnohem víc. V Tóře je totiž napsáno, že musí být veselí. Tak si vypomáhají vínem, tvrdým alkoholem a podobně,“ předvídá barmanka Adi a nese k venkovnímu stolečku dvě piva v kelímku.

„Nepije se nic specifického. Spíš levné víno, levný alkohol, nic drahého a luxusního. Cílem je se prostě rozveselit a to je všechno.“

Ještě Adi polituju, že zatímco budou všichni večer rituálně požívat, ona tu bude stát střízlivá za pípou.

„Nemějte starosti. Až mi tady skončí služba, běžím na party ke kamarádům, kostým už mám připravený,“ usmívá se Adi.

Pomodlit se a vyrazit na party

O kousek dál v malých synagogách téhle staré čtvrti začínají se západem slunce modlitby. Okénkem z ulice vidím v jedné z nich muže i ženy v kostýmech. Nakukuje se mnou Erik, mladý americký Žid, který v Jeruzalémě žije.

„Každý si zvolí oblek, jaký mu vyhovuje. Nábožensky založení Židé se převlékají za biblické postavy, které s Purimem souvisejí, jdou třeba za Ester, za Mordechaje nebo za Mojžíše. Ale sekulární lidé a děti jen tak blbnou, oblékají se, jak chtějí,“ vysvětluje mi Erik maškarádu, kterou židé na Purim nosí.

Přirovnává tak oslavy ke karnevalu, přítelkyně se mu snaží oponovat tím, že je to stále velmi duchovní svátek, ale jazyk už se jí plete. Erik je oblečený za Araba ze Zálivu, což mě u židovského svátku překvapuje.

„Za normálních okolností by to mnoha lidem vadilo, to je jasné, ale dneska bude každý opilý, takže je to úplně jedno,“ vysvětluje Erik.

A jak se s přítelkyní chystá letošní Purim pojmout?

„Jdeme na party, party bude všude. Jdeme oslavovat, že tu Židé stále jsou. Po celou historii se je totiž někdo snažil vyhladit, ale my jsme přežili.“

Židovské techno

Tržiště v Mahane Jehuda se mezitím samo proměnilo v obrovskou pouliční party. Kde byly před pár hodinami stánky se zeleninou, jsou teď bary a hospody.

V jedné z nich roztáčí DJka gramofon a dav holek a kluků v parukách, faraonských maskách, nebo fezech začíná divoce křepčit, alkohol už teče proudem.

Zcela výjimečně se ale prolévají alkoholem i v sousední ultraortodoxní čtvrti Mea Šearim. A zcela výjimečně tu pánové v černých kabátech a kloboukách skoro až vítají cizince foťáky.

Po ulici přijíždí pomalovaná dodávka s obrovskými ampliony na střeše a kluci s pejzy, jarmulkou a flaškou v ruce skáčou před jedoucím autem na židovské techno. Tady ale křepčí jen muži.

Mea Šearim zažívá takovou party jednou do roka. Ve ztemnělých ulicích už potkávám rozjařené mladíky. Okny vidím v synagogách a ješivách modlitby i divoké tance, obojí se spoustou alkoholu. V téhle ultraortodoxní čtvrti je zaděláno na pořádnou kocovinu.

