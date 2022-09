‚Dokázala si najít místo v každé době.‘ Kritika Pugačovové staví Kreml do ‚choulostivého postoje‘

Zpěvačka Alla Pugačovová se nejen v Rusku těší mimořádné oblibě. Na hudební scéně je výrazná více než 50 let. Po dobu pěvecké kariéry se podle odborníka z Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka vyznačovala tím, že nedávala najevo politické názory. To se ale změnilo s válkou na Ukrajině, která se přímo dotkla její rodiny. Což pro ni byl „jeden z posledních hřebíčků do rakve tolerance ruského režimu“. profil Moskva 6:15 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alla Pugačovová, na snímku z roku 2011 | Zdroj: Profimedia

Pugačovová napsala: „Žádám vás, abyste mě zařadili mezi zahraniční agenty mé milované země, protože jsem solidární se svým manželem.“ Rusko se podle ní kvůli „speciální vojenské operaci“ stalo vyvrhelem. Stala se kritičkou režimu Vladimira Putina a hrozí jí postih.

Po celé dekády přitom platí za ruskou hudební „megahvězdu“. Kariéru odstartovala za Sovětského svazu v 60. letech minulého století. První výrazné úspěchy zpěvačka zaznamenala po roce 1973, kdy byla vybrána jako zástupce pro pěvecký festival Zlatý Orfeus. Na soutěž do Bulharska odjela v roce 1975 a sklidila úspěch díky písni Arlekino.

Po pádu SSSR pokračovala v kariéře v barvách Ruské federace. Během svého působení si vyzpívala řadu ocenění v hudební branži, posbírala několik medailí za zásluhy od státu. Vydala více než 100 sólových skladeb, nahrávek prodala jen do konce roku 1997 na 250 milionů. Její repertoár zahrnuje více než 500 písní v jazycích ruském, anglickém, německém, francouzském, českém, finském a ukrajinském. Reprezentovala také Rusko na pěvecké soutěži Eurovize.

Těší se srovnatelné oblibě, jakou oplýval Karel Gott v Česku. Srovnání se v tomto případě nabízí nejen z roviny pěveckých úspěchů, ale také ze snahy politicky se příliš neangažovat. Stejně tak v tom, že byli schopni ovlivnit publikum nejen ve své domovině, ale v řadě dalších zemí – v případě Pugačovové to byly zejména postsovětské republiky a Pobaltí.

Zpěvačka Alla Pugačevová v roce 1976 | Zdroj: Profimedia

„Pugačovová nesmírnou flexibilitou a tím, že se zabývala písněmi, a ne kritickou reflexí společnosti a nastavování zrcadla – jako to dělali jiní umělci – si dokázala najít místo v každé době,“ komentoval pro iROZHLAS.cz její působení odborník na Rusko Pavel Havlíček. Narážel přitom na to, že zpěvačka dokázala vyjít s vícero státníky.

Dmitrij Medvěděv oceňuje Allu Pugačevovou Řádem za službu vlasti, rok 2009 | Zdroj: Profimedia

Půlroční dovolená?

Po ruské invazi na Ukrajinu Pugačovová s rodinou odjela na konci března do Izraele. Její manžel Maxim Galkin opakovaně kritizoval válku i vedení Ruské federace. „Tolik strašných věcí Rusko zavinilo a tvrdí přitom, že se nijak neprovinilo. Zvěrstva v Buče – to nejsme my – na Oděsu letí raketa – to také nejsme my. Mariupol vyhladili – ani to nejsme my,“ řekl. Kvůli tomu ho kremelský režim zařadil 16. září mezi „zahraniční agenty“.

Na seznamu zahraničních agentů končí většinou Rusové, kteří protestují proti Putinově vládě. Cílem je tyto lidi zdiskreditovat v očích veřejnosti jako osobu, která vystupuje proti vládní garnituře na příkaz cizího státu. Bez toho aniž by k tomu mělo ruské vedení důkazy.

Galkin je známý komik, televizní moderátor a zpěvák. S Pugačovovou, která je o 27 let starší, tvoří pár od počátku nového tisíciletí. Je to její třetí manžel.

Zpěvačka se k válce zprvu nevyjadřovala. Opakovaně k tomu ale byla vyzývána kvůli kritickému postoji manžela, ale také proto, že populární zpěvačce stále naslouchá hodně fanoušků. Těm skrze sociální sítě původně tvrdila, že se v zahraničí léčila. Tomu ale nebyli všichni v Rusku ochotni uvěřit, a tak se po návratu do vlasti stala terčem výtek a urážek.

V Rusku platí za jednoho z nejmovitějších umělců. Po objasnění jejího „výjezdu“ volal moderátor Rossija 1 a známý obránce vládní politiky Vladimir Solovjov. „Vrátila se snad, aby nás opět poučovala? Tvrdí, že byla na dovolené… Koho chce obalamutit? Nevšimla si, co vykládal její manžel? A proč přijela? Došly jí peníze?“ hlásal.

Zpěvačka se vrátila do Moskvy začátkem září kvůli pohřbu někdejšího sovětského vůdce Michaila Gorbačova. S ním ji pojilo blízké přátelství. A jak avizoval Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), už tato motivace dávala tušit, že nesdílí totožné postoje jako současný ruský prezident Vladimir Putin. Ten se totiž smutečního aktu nezúčastnil.

Michail Gorbačov na premiéře dokumentárního filmu v doprovodu Ally Pugačevové a Maksima Galkina, rok 2011 | Zdroj: Profimedia

Očekávané vyjádření

Popová diva prolomila mlčení v neděli. Na svůj instagramový účet přidala příspěvek, ve kterém se postavila proti ruskému počínání na Ukrajině. „Žádám vás, abyste mě zařadili mezi zahraniční agenty mé milované země, protože jsem solidární se svým manželem,“ napsala Pugačovová. Jak uvedla, její manžel je jen vlastenec, který chce prosperující zemi, kde vládne mír a svoboda, a kde „už nebudou umírat naši chlapci pro iluzorní cíle“.

Postoj se podle experta z AMO mění „pod tíhou okolností“. Věci, které byla do této doby ochotna tolerovat, se nyní stávají problematické. Válka na Ukrajině totiž se zařazením manžela mezi zahraniční agenty přímo dotkla její rodiny. „Byl to jeden z posledních hřebíčků do rakve její tolerance ruského režimu,“ poznamenal pro iROZHLAS.cz.

Protirežimní příspěvek si mohlo přečíst minimálně 3,4 milionu jejích sledujících. Sociální síť Instagram je ale v Rusku zakázaná. Odborník Havlíček nicméně upozorňuje, že spousta občanů už se na internet připojuje pomocí VPN připojení. Dostane se tak i k nim. Z pohledu Havlíčka ale není radno podceňovat ani sílu jejích fanoušků, kteří spadají do generace, která nefiguruje na těchto platformách.

Jedná se o vůbec první politické vyjádření ze strany Pugačovové. První za celou padesátiletou kariéru. „Je to celkem šokující pro mnoho lidí v Rusku,“ citovala BBC Artěmije Troitského – hudebníka, který odešel ze země po roce 2014.

Možné následky

Pro ruský režim bude mít tento krok důsledky. Ať už reputační, nebo se díky tomu rozšíří prostor pro kritické hlasy, které se snaží umlčet. „Z evropského pohledu je to dobrá zpráva, že se takoví lidé nebojí mluvit. Na druhou stranu musíme být kritičtí, kolik lidí si z toho něco odnese a třeba půjde jejím směrem,“ upozornil Havlíček. Zpěvačka se však podle něj může stát jakýmsi symbolem vzdoru.

Pugačovová se tak zařadila na list ruských rockových a popových umělců, kteří se vyslovili proti válce. Jsou mezi nimi Jurij Ševčuk, Andrej Makarevič nebo Boris Grebenščikov. Navenek se tak mohou jevit jako „hlubší symptom“ toho, že Rusko a jeho vedení ztrácí kredibilitu i u dříve loajálních osobností.

Že to staví Kreml do choulostivé situace, ilustruje mimo jiné dřívější vyjádření mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova, který před dvěma týdny řekl: „Jsou umělci, kteří se doslova pošpinili zcela nedůstojnými a nepřijatelnými výroky… Neslyšel jsem ale žádné prohlášení Ally Pugačovové, ovšem její manžel ano, s tím určitě nemáme společnou cestu. Dělal velmi špatná prohlášení.“

Analytik z AMO pro iROZHLAS.cz upozornil, že se kritickými vyjádřeními tzv. vrací do kurzu ruská elita, která je „někdy trochu ospalá a ne vždy o sobě dává nahlas vědět“. Což ale neplatí v tomto případě a v této fázi.

Ruské vedení se nyní může zachovat trojím způsobem, jakým tradičně postihuje lidi, kteří s ním nesouhlasí. Zejména pakliže se jedná o ty s vyšším společenským kreditem čili o politicky aktivní zastupitele nebo právě umělce. Přistoupí buď na jejich zapsání na již zmiňovaný seznam zahraničních agentů, udělí jim pokutu, nebo zahájí vyšetřování z urážky ruských ozbrojených sil.

Režim si tak náhodně vybírá a jde mu o vytvoření „exemplárních příkladů“. Cílem je pak zastrašení společnosti. „Určitě bude ze strany režimu snaha Pugačovovou umlčet. Těžko spekulovat, zda to půjde oficiální cestou přes různé pohrůžky nebo nátlakové prostředky. Nedokážu si úplně představit, kam až to může zajít s ohledem na to, jak je viditelná a jak by teoreticky dokázala mobilizovat podporu ve svůj prospěch,“ zamýšlel se Havlíček.

Nějaké kroky však vedení v Kremlu proti pěvecké ikoně bude muset podle něj přijmout. Aby nevypadalo příliš slabě.

Vladimir Putin předává v roce 2014 státní vyznamenání Alle Pugačevové | Zdroj: Profimedia