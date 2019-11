Trump to má ve svých rukou. Je téměř jedno, kdo bude kandidovat za demokraty, tvrdí historik

Přesně za rok budou Američané znát jméno toho, kdo usedne do Bílého domu. Budou to další čtyři roky pro Donalda Trumpa, anebo současný prezident zmizí z politického života? Politický historik Alan Lichtmann, který už 35 let úspěšně předpovídá vítěze, tvrdí, že vlastně vůbec nezáleží na kandidátovi demokratů a svou budoucnost má v rukou sám Trump. Washington 17:13 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Země prosperuje, ekonomice se daří, takže prezident Trump bude určitě zvolen znovu,“ říká pro Radiožurnál jeden z jeho příznivců, který si ale nepřeje říct své jméno. A vyjadřuje tím hned několik z takzvaných 13 klíčů k Bílému domu.

Přesně za rok se dozvíme výsledky dalších amerických prezidentských voleb. Proč má všechno v rukou hlavně republikán Donald Trump a jeho vláda a proč je pro volby skoro nepodstatné, kdo bude kandidátem demokratů.

Těmi politický historik Allan Lichtman z Americké univerzity ve Washingtonu už 35 let předpovídá vítěze prezidentských voleb a v roce 2017 – navzdory předpokladům – správně určil i Donalda Trumpa. Fungující ekonomika a stávající prezident coby kandidát, to patří podle jeho metody k základním výhodám vládnoucí strany.

„V tuto chvíli moje metoda favorizuje Trumpovo znovuzvolení. To je také důvod, proč hraje impeachment tak důležitou roli. A proč se pletou ti, co říkají, že impeachment Trumpovi pomůže,“ říká Lichtman Radiožurnálu.

„Obrací proti němu další klíč – takzvaný klíč skandálu. Ten zatím neustál žádný prezident a může také spustit další klíče v Trumpův neprospěch. Třeba skutečného protikandidáta mezi republikány, jako by byl John Kasich, nebo silného kandidáta třetí strany z řad umírněných republikánů nebo libertariánů,“ vysvětluje.

Ekonomika a Sýrie

Dalšími faktory, které mohou Trumpovy šance na znovuzvolení snížit, jsou podle něj právě pokles zmíněné ekonomiky, té se týkají hned dva z třinácti Lichtmanových klíčů, nebo třeba selhání v zahraniční či vojenské politice. I mnozí republikáni tak vykládali nedávné opuštění amerických pozic v severní Sýrii.

„Tohle všechno je mnohem důležitější než to, kdo bude kandidátem demokratů. Pokud bych měl z politického jazyka odstranit nějaké slovo, tak by to bylo slovo „volitelnost“. Každý mluví o tom, kdo je volitelný proti Trumpovi – ale o tom nikdo nemá ani páru. To se dozvíme až s výsledky,“ říká Lichtman a ihned nabízí historickou paralelu.

„Neuvědomují si, že o identitu protikandidáta tady nejde. V roce 1980 se říkalo, že Ronald Reagan je moc radikálně pravicový. A vyhrál o deset procentních bodů.“

‚Jde o charisma‘

Lichtman zároveň vysvětluje, proč podle něj skoro nezáleží na tom, kdo bude nakonec Trumpovým soupeřem. „Minule demokraté taky neprohráli kvůli Trumpovi. Prohráli kvůli výkonu své administrativy. To byl důvod, proč moje klíče k Bílému domu ukazovaly, že přijde změna.“

„Takže přestaňme řešit, kdo bude demokratickým kandidátem. Pokud bych měl radit demokratickým voličům, tak ať v primárkách podpoří toho, v koho věří, a vykašlou se na volitelnost. Protože jenom jeden z mých klíčů se týká kandidáta opoziční strany – a nemá nic společného s jeho ideologií, názory či problémy.“

Podle amerického historika jde spíš než o ideologii o charisma. „Klíč hovoří o inspirativním kandidátovi, co se objevuje jednou za generaci, jako byli Kennedy nebo Obama. Pokud demokrati nominují někoho takového, získají jeden z klíčů na svou stranu. Zatím se nikdo takový neobjevil, což se může změnit. Ale jen na tom záleží, jinak je všechno to velké znepokojení kolem demokratických kandidátů nepodstatné.“

Jestli bude pro Trumpa těžším volebním soupeřem umírněný demokrat typu Joea Bidena, nebo progresivní jako Elizabeth Warrenová, o tom se v Americe zuřivě diskutuje už dlouhé měsíce. Podle politického historika Lichtmana naprosto zbytečně.