‚Trump ztratí Bílý dům.‘ Historik 40 let úspěšně předpovídá vítěze voleb v USA, teď se kloní k Bidenovi

Před 40 lety vyvinul metodu, kterou bez použití průzkumů veřejného mínění úspěšně předpovídá vítěze amerických prezidentských voleb. Před čtyřmi lety navzdory obecnému očekávání s předstihem správně odhadl, že se prezidentem stane republikán Donald Trump. Tento týden profesor politické historie Allan Lichtman svou metodou Třinácti klíčů k Bílému domu použil znovu – a tentokrát mu vychází Trumpova volební porážka a vítězství demokrata Joea Bidena. Od zpravodaje z místa Washington 18:32 8. srpna 2020

Jak profesor Americké univerzity ve Washingtonu vysvětlil před časem v rozhovoru pro Český rozhlas, jeho metoda kombinuje poznatky z americké volební historie se zákony fyziky. Rozhodování voličů je podle ní pragmatické, kampaň na něj nemá velký vliv a nezáleží tolik na kandidátovi opozice – lidé hlasováním hodnotí hlavně výkon stávající administrativy.

„Místo abychom nahlíželi na volby jako na souboj republikánů s demokraty, liberálů s konzervativci nebo konkrétních osobností, tak jsme o nich začali přemýšlet v termínech stabilita – strana ovládající Bílý dům v něm zůstává, anebo zemětřesení – vládnoucí strana naopak v Bílém domě končí,“ vysvětlil pro Český rozhlas.

„Vyvstalo nám třináct klíčových prvků, které fungovaly od Lincolnových dob až po tu Reaganovu. Podle tohoto principu jsou americké volby vlastně referendem o výkonu a síle té strany, která zrovna drží Bílý dům. Jsou lidi ochotní ke změně, anebo ne? Počínání strany, která v tu chvíli není u moci, nemá na výsledky voleb skoro žádný vliv,“ dodal.

Letos jsou tedy podle Lichtmanovy metody americké prezidentské volby především hodnocením stavu Spojených států za vlády Donalda Trumpa. Zásadní roli hraje pandemie a její ekonomické důsledky, společenské nepokoje po smrti George Floyda a impeachment i další prezidentovy skandály.

Jen tyto události posledního roku vytrhly Trumpovi z ruky čtyři ze třinácti Lichtmanových klíčů k Bílému domu. „Klíče předpovídají, že Trump Bílý dům ztratí,“ řekl.

‚Nedejte jen na má slova‘

Letos svou předpověď Alan Lichtman publikoval ve videu deníku New York Times. Na kritiku, že špatně odhadl vítěze voleb v roce 2000, Lichtman odpovídá, že správně určil celkově poraženého Ala Gora coby vítěze lidového hlasování. A od té doby ke své metodě výslovně dodává, jak volby dopadnou – tak už v září 2016 řekl, že se do Bílého domu dostane Donald Trump, který to dokázal i přesto, že stejně jako v roce 2000 George Bush lidové hlasování prohrál. Teď avizuje vítězství Joe Bidena.

„Ale nedejte jenom na má slova. Existují vlivy mimo Třináct klíčů, které mohou sehrát roli, jako je potlačování volební účasti nebo ruské vměšování se do voleb. Takže je to na vás, běžte volit. Jak říkal Abraham Lincoln – nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je rozhodnout o ní,“ nabádá Američany Lichtman a zároveň tím nechává své předpovědi zadní vrátka pootevřená.