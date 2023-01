Bývalého finančního ředitele Trumpovy firmy čeká pět měsíců ve vězení. Přiznal se k daňovým podvodům

Bývalý finanční ředitel firmy The Trump Organization amerického exprezidenta Donalda Trumpa Allen Weisselberg byl v úterý odsouzen k pětiměsíčnímu vězení za daňové úniky, informuje agentura AP. New York 23:12 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý finanční ředitel The Trump Organization Allen Weisselberg sleduje Donalda Trumpa na konferenci v Trump Tower na Manhattanu v roce 2016 | Foto: Carlo Allegri | Zdroj: Reuters

Pětasedmdesátiletý dlouholetý manažer Trumpova obchodního impéria, jehož výpověď pomohla usvědčit exprezidentovu firmu z daňového podvodu, se v srpnu přiznal ve všech patnácti bodech obžaloby. Souhlasil s tím, že bude vypovídat proti The Trump Organization výměnou za pětiměsíční trest.

Weisselberg vypověděl, že on a další zaměstnanci po léta systematicky podváděli ministerstvo financí. Benefity, jako jsou luxusní auta, školné a drahé byty, totiž byly poskytovány mimo účetní knihy. Svým přiznáním Weisselberg unikl možnému trestu odnětí svobody až na patnáct let.

Weisselberg také vypověděl, že Trump podepsal šeky na prémie a školné a další dokumenty, ale nebyl zapojen do systému daňových podvodů. V listopadu poznamenal, že doufal, že tento měsíc dostane bonus ve výši 500 tisíc dolarů a že společnost platí jeho právníky, píše agentura Reuters. Trump obviněn nebyl a odmítá jakékoliv pochybení.

V rámci dohody o přiznání viny manhattanský soudce Juan Manuel Merchan také nařídil Weisselbergovi, který v The Trump Organization pracoval od poloviny osmdesátých let do svého zatčení, aby zaplatil skoro dva miliony dolarů na daních, pokutách a úrocích.

Částka byla podle AP zaplacena k 3. lednu. Po propouštění bude Weisselberg pět let v podmínce. Ačkoliv Weisselberg už finančním ředitelem The Trump Organization není, má placené volno, píše Reuters.

Krátce po vynesení rozsudku byla Weisselbergovi nasazena pouta a byl odveden ze soudní síně. Očekává se, že si trest odpyká v nechvalně známé newyorské věznici na ostrově Rikers.

Předčasně propuštěn za dobré chování by mohl být po třech měsících. Pobyt za mřížemi přitom pro něj zřejmě nebude snadný, píše Reuters s tím, že věznice na Rikers Island, kde je bezmála 6000 trestanců, je proslulá násilím, drogami a korupcí. Loni tam zemřelo devatenáct vězňů. Zavřena má být v roce 2027.