Záchranáři přerušili hledání miliardáře, jenž zmizel v Alpách. Vrtulníky zůstaly na zemi kvůli bouři

Alpští záchranáři dočasně přerušili pátrání po německém podnikateli Karlu-Erivanu Haubovi. Majitel obchodní skupiny Tengelmann, do které patří třeba řetězce Kik a Obi, zmizel minulou sobotu při výstupu na horu Matterhorn. V oblasti je teď ale bouře a tak horská služba musela rozsáhlou akci pozastavit. Zermatt (Švýcarsko) 14:13 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý podnikatel Karl-Erivan Haub, majitel obchodní skupiny Tengelmann, do které patří třeba řetězce Kik a Obi, s německou kancléřkou Angelou Merkelovou | Foto: Federico Gambarini | Zdroj: Reuters

Šedesátiletý Haub vyšel na túru před pěti dny. Ze švýcarského střediska Zermatt vyrazil sám a podle svědků měl s sebou jen batoh a lehké oblečení. Lidé ho naposledy viděli po výstupu z lanovky na kopci Klein Matterhorn.

Z toho se můžete vydat dvěma směry – buď po stezce na švýcarském území, anebo přejít na italskou stranu kopce. Ani na jednom z míst ho ale nikdo neviděl a tak pátrací akci vedou týmy z obou zemí.

V Alpách zahynul český skialpinista, zřítil se při túře na štít Hoher Göll Číst článek

„Zapojili jsme do akce veškerou techniku. Haub měl s sebou vysílač, který by v případě laviny zavolal pomoc. Nad oblast jsme vyslali vrtulníky s anténami, které by mohly jeho signál zachytit. Zatím ale bezvýsledně. Oblast systematicky prohledaly naše pátrací týmy a přivolali jsme taky helikoptéry s termokamerami,“ citoval Radiožurnál Anjana Truffera, který podle televize Welt pátrá na švýcarské straně.

Podle serveru T-Online vyjde jeden pátrací den v přepočtu asi na 600 tisíc korun. Většinu z toho platí Haubova rodina, která je dvacátou nejbohatší rodinou v Německu.

Záchranář Truffer na tiskové konferenci uvedl, že šance na přežití po třech dnech klesají na minimum. Důvody následně shrnul horský lékař Axel Mann: „Jestli vyjdeme z toho, že pohřešovaný spadl ze srázu, tak máme hned dva problémy. Jednak samotný rozsah zranění, a vzhledem k počasí taky prochladnutí.“

Haubova rodina chce ale pátrací akci platit i dál. Záchranné týmy a vrtulníky se k Matterhornu vrátí, jakmile skončí bouře.